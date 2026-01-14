Kontakt
Autoverschrottung in Oberhausen – Ihr Altfahrzeug fachrecht entsorgen

Kostenlose Abholung zuverlässige und Autoverwertung für Privatpersonen und Unternehmen in Oberhausen

Ihr Ansprechpartner für Autoverwertung in Oberhausen

Wenn ein Auto in Oberhausen ausgedient hat, ist eine fachgerechte Entsorgung der sicherste Weg. Unser Service sorgt dafür, dass Ihr Altfahrzeug schnell und ohne bürokratischen Aufwand der Autoverschrottung zugeführt wird.

Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

Ob Sterkrade, Osterfeld oder Alt-Oberhausen – wir kommen zu Ihnen und holen Ihr Fahrzeug kostenfrei ab. Auch nicht fahrbereite Autos werden problemlos übernommen.

Umweltfreundliche Verwertung mit Nachweis

Die Autoverwertung erfolgt ausschließlich über geprüfte Betriebe. Alle verwertbaren Teile werden recycelt, Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Sie erhalten einen offiziellen Verwertungsnachweis.

Auch abgemeldete Fahrzeuge möglich

Stillgelegte Fahrzeuge oder Autos ohne TÜV können ebenfalls abgeholt werden. Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung.

Jetzt Autoverschrottung in Oberhausen beauftragen

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie noch heute einen Termin für die Abholung Ihres Altfahrzeugs.
Wichtiger Hinweis:

