Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Autoverschrottung in Mülheim an der Ruhr – Schnell weg mit dem Altfahrzeug

Ein stillgelegtes Auto blockiert Platz und Nerven. Unsere Autoverschrottung in Mülheim an der Ruhr bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihr Fahrzeug fachgerecht und kostenlos entsorgen zu lassen.

Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

Ob Saarn, Broich, Dümpten oder Styrum – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt vor Ihrer Haustür ab. Sie brauchen weder Anhänger noch Abschleppdienst zu organisieren.

Umweltgerechte Verwertung mit Verwertungsnachweis

Ihr Fahrzeug wird nach den gesetzlichen Vorgaben verwertet. Alle Schadstoffe werden fachgerecht entfernt und die wiederverwertbaren Materialien dem Recycling zugeführt. Sie erhalten selbstverständlich einen offiziellen Nachweis.

Fahrzeug entsorgen ohne Stress

Auch bei Unfallfahrzeugen, Autos ohne TÜV oder mit technischen Defekten kümmern wir uns um die komplette Abwicklung.

Ihr Partner für Autoverschrottung in Mülheim

Ein kurzer Kontakt genügt – wir erledigen alles noticefrei und zuverlässig.
