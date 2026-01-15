Kontakt
Autoverschrottung in Leverkusen – Ihr Altfahrzeug fachgerecht loswerden

Kompletter Service für Abholung und Autoverwertung im Raum Leverkusen

Auto entsorgen in Leverkusen – einfach und zuverlässig

Ein altes oder defektes Fahrzeug sollte ordnungsgemäß verwertet werden, um Umwelt und Platz zu schonen. Unsere Autoverschrottung in Leverkusen bietet Ihnen einen klar strukturierten Ablauf ohne versteckte Kosten.

Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen

Ob Wiesdorf, Schlebusch oder Opladen – wir kommen zu Ihnen und holen Ihr Auto direkt vor Ort ab. Die Terminabsprache erfolgt flexibel.

Rechtssichere Entsorgung mit Dokumentation

Die Autoverwertung erfolgt über zertifizierte Demontagebetriebe. Nach Abschluss erhalten Sie den offiziellen Verwertungsnachweis.

Übernahme auch bei Stilllegung oder technischen Defekten

Auch Fahrzeuge ohne Zulassung, mit Motorschaden oder nach einem Unfall werden problemlos abgeholt.

So starten Sie die Autoverschrottung in Leverkusen

Kontaktieren Sie uns mit wenigen Angaben zu Ihrem Fahrzeug – wir melden uns zeitnah zurück und planen gemeinsam die Abholung.
