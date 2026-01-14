Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047688

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung in Gelsenkirchen leicht gemacht

Ein stillgelegtes oder beschädigtes Fahrzeug nimmt Platz weg und verursacht unnötige Kosten. Mit unserem Service für Autoverschrottung in Gelsenkirchen erhalten Sie eine einfache Möglichkeit

(lifePR) (Bochum, )
Autoverschrottung in Gelsenkirchen leicht gemacht

Ein stillgelegtes oder beschädigtes Fahrzeug nimmt Platz weg und verursacht unnötige Kosten. Mit unserem Service für Autoverschrottung in Gelsenkirchen erhalten Sie eine einfache Möglichkeit, Ihr Auto ordnungsgemäß und ohne Aufwand entsorgen zu lassen.

Abholservice in allen Stadtteilen

Ob Buer, Horst, Erle oder Schalke – wir holen Ihr Fahrzeug direkt an Ihrem Standort ab. Die Abholung erfolgt nach Terminabsprache und ist für Sie komplett kostenfrei.

Nachhaltige Autoverwertung mit offizieller Bestätigung

Alle Altfahrzeuge werden über zertifizierte Verwertungsbetriebe zerlegt und umweltgerecht entsorgt. Sie erhalten einen rechtssicheren Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen.

Übernahme auch bei schweren Mängeln

Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebeschäden oder nach einem Unfall können problemlos abgeholt werden. Unser Team begleitet Sie bei der gesamten Abwicklung der Autoverschrottung in Gelsenkirchen.

Jetzt Termin zur Autoverschrottung in Gelsenkirchen sichern

Nehmen Sie noch heute Kontakt auf und lassen Sie Ihr Altfahrzeug zuverlässig und rechtssicher entsorgen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.