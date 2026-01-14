Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047708

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung Recklinghausen – Ihr Altfahrzeug einfach abholen lassen

Fachgerechte Autoverwertung inklusive kostenlosem Abholservice in Recklinghausen

(lifePR) (Bochum, )
Autoverwertung in Recklinghausen ohne Aufwand

Wenn ein Fahrzeug nicht mehr genutzt wird oder hohe Reparaturkosten verursacht, lohnt sich eine fachgerechte Entsorgung. Unsere Autoverschrottung in Recklinghausen bietet Ihnen eine schnelle und sichere Lösung – ohne lange Wartezeiten.

Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen

Ob Suderwich, Hochlar oder die Innenstadt – wir holen Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab. Die Terminvergabe ist flexibel und für Sie kostenlos.

Rechtssichere Entsorgung durch zertifizierte Betriebe

Die Autoverwertung erfolgt über autorisierte Demontageunternehmen. Nach Abschluss erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis.

Übernahme auch bei schweren Schäden

Unfallfahrzeuge, Autos ohne TÜV oder mit Motorschäden werden ebenfalls problemlos übernommen.

Jetzt Autoverschrottung in Recklinghausen anfragen

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin zur Abholung Ihres Altfahrzeugs.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.