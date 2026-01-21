Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048602

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung Köln – fachgerechte Autoentsorgung mit Abholung

Zuverlässige Autoverwertung in Köln für Unfallwagen, Altfahrzeuge und nicht fahrbereite Autos

(lifePR) (Bochum, )
Die Autoverschrottung in Köln bietet eine professionelle und umweltgerechte Lösung für die Entsorgung von Altfahrzeugen aller Art. Ob Unfallwagen, Motorschaden, Stilllegung oder wirtschaftlicher Totalschaden – Fahrzeuge werden fachgerecht abgeholt und ordnungsgemäß verwertet.

Im Rahmen der Autoverwertung in Köln werden alle verwertbaren Fahrzeugteile sorgfältig dem Recycling zugeführt. Schadstoffe wie Öl, Kühlmittel oder Batterien werden gemäß den gesetzlichen Umweltauflagen entsorgt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Autoentsorgung nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig erfolgt.

Der Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbekunden. Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge, ältere Pkw oder Fahrzeuge ohne TÜV können problemlos abgeholt werden. Die Abholung erfolgt nach Terminvereinbarung direkt vor Ort im gesamten Kölner Stadtgebiet.

Die Autoverschrottung in Köln steht für transparente Abläufe, rechtssichere Verwertung und eine schnelle Abwicklung. Ziel ist es, Fahrzeughaltern eine unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, ihr Altfahrzeug stressfrei und korrekt entsorgen zu lassen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.