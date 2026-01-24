Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048677

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung Hamm – ordnungsgemäße Autoentsorgung vom Fachbetrieb

Autoverwertung in Hamm für Altfahrzeuge, Unfallwagen und Fahrzeuge ohne TÜV

(lifePR) (Bochum, )
 

Autoentsorgung in Hamm strukturiert & zuverlässig

Die Autoverschrottung in Hamm bietet Fahrzeughaltern eine professionelle Lösung zur Entsorgung von Autos, die nicht mehr genutzt werden können. Fahrzeuge mit Schäden, Altersmängeln oder nach Stilllegung werden fachgerecht übernommen.

Effiziente Autoverwertung

Im Rahmen der Autoverwertung in Hamm werden wiederverwertbare Materialien wie Metalle und Fahrzeugteile getrennt und dem Recycling zugeführt. Schadstoffe und Betriebsflüssigkeiten werden sachgerecht entfernt und umweltgerecht entsorgt.

Abholung bei nicht fahrbereiten Fahrzeugen

Auch defekte oder nicht fahrbereite Autos stellen bei der Autoentsorgung in Hamm kein Problem dar. Nach Terminvereinbarung erfolgt die Abholung direkt beim Fahrzeughalter – unkompliziert und zeitsparend.

Rechtssicher & umweltbewusst

Die Autoverschrottung in Hamm arbeitet nach geltenden gesetzlichen Vorgaben. Fahrzeughalter profitieren von einer transparenten Abwicklung und einer nachhaltigen Entsorgung ihres Fahrzeugs.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.