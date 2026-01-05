Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046849

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung & Fahrzeugrecycling in Oberhausen – Schnell vor Ort und professionell entsorgt

In Oberhausen stehen wir Ihnen für die Autoverschrottung mit einem umfassenden Abholservice zur Seite

(lifePR) (Bochum, )
Kostenfreie Abholung in allen Stadtteilen

In Oberhausen stehen wir Ihnen für die Autoverschrottung mit einem umfassenden Abholservice zur Seite. Ob Sterkrade, Alt-Oberhausen oder Osterfeld – wir holen Ihr Altfahrzeug zeitnah und ohne zusätzliche Kosten ab.

Fachgerechte Entsorgung nach Umweltstandards

Die Autoverwertung in Oberhausen erfolgt ausschließlich nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Schadstoffe werden sorgfältig entfernt, verwertbare Materialien sortiert und umweltschonend dem Recycling zugeführt.

Rechtssicherer Verwertungsnachweis & Abmeldung

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.

Schrottauto verkaufen – auch bei Totalschäden

Auch stark beschädigte Fahrzeuge, Unfallwagen oder Autos ohne TÜV können Sie bei uns in Oberhausen problemlos entsorgen lassen. Wir garantieren eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.