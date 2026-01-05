Autoverschrottung & Fahrzeugentsorgung in Gladbeck – Kompetent, transparent und zuverlässig
In Gladbeck bieten wir Ihnen eine professionelle Autoverschrottung mit kostenloser Abholung. Egal ob in Zweckel, Rentfort oder Ellinghorst – wir kommen direkt zu Ihnen und holen Ihr Altfahrzeug unkompliziert ab.
Fachgerechte Autoverwertung mit Umweltgarantie
Die Fahrzeugverwertung in Gladbeck erfolgt streng nach den gesetzlichen Umweltvorgaben. Alle Flüssigkeiten werden fachmännisch entfernt, verwertbare Materialien getrennt und dem Recycling zugeführt.
Verwertungsnachweis & Abmeldung bequem erledigt
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.
Schrottauto verkaufen – fair & seriös
Auch bei Unfallschäden, Motordefekten oder fehlendem TÜV können Sie Ihr Fahrzeug in Gladbeck bei uns stressfrei entsorgen lassen. Wir prüfen Ihr Auto transparent und bieten Ihnen eine faire Lösung.