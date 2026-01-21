Kontakt
Autoverschrottung Duisburg – fachgerechte Autoentsorgung & Verwertung

Autoverwertung in Duisburg für Altfahrzeuge, Unfallautos und Fahrzeuge ohne TÜV

Professionelle Fahrzeugentsorgung in Duisburg

Die Autoverschrottung in Duisburg bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Fahrzeuge dauerhaft und ordnungsgemäß entsorgen zu lassen. Autos, die aufgrund von Alter, Schäden oder Stilllegung nicht mehr genutzt werden, werden fachgerecht angenommen und verwertet.

Nachhaltige Autoverwertung

Im Rahmen der Autoverwertung in Duisburg werden wiederverwertbare Rohstoffe aus dem Fahrzeug getrennt und dem Recycling zugeführt. Schadstoffe wie Öl, Kraftstoffreste oder Batterien werden sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt.

Abholung auch bei Defekt

Nicht fahrbereite Fahrzeuge stellen bei der Autoentsorgung in Duisburg kein Hindernis dar. Nach vorheriger Absprache erfolgt die Abholung direkt beim Fahrzeughalter – unkompliziert und zeitsparend.

Saubere & gesetzeskonforme Abwicklung

Die Autoverschrottung in Duisburg arbeitet nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben und sorgt für eine transparente und ordentliche Abwicklung. Ziel ist eine stressfreie Lösung für Fahrzeughalter bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt.
