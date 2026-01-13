Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047687

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung Duisburg – Altfahrzeuge sicher und bequem entsorgen

Kostenlose Abholung und fachgerechte Autoverwertung für Privat- und Gewerbekunden in Duisburg

(lifePR) (Bochum, )
Ihr Service für Autoverwertung im Raum Duisburg

Nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge gehören nicht auf den Hinterhof. Wer in Duisburg ein Auto verschrotten lassen möchte, kann auf einen strukturierten und transparenten Ablauf zählen. Unser Service übernimmt die vollständige Organisation – von der Terminabsprache bis zur endgültigen Entsorgung.

Direkte Abholung ohne Zusatzkosten

In Stadtteilen wie Meiderich, Rheinhausen, Hamborn oder Neudorf holen wir Ihr Fahrzeug direkt ab. Sie müssen das Auto nicht bewegen oder transportieren – wir kümmern uns darum.

Rechtssichere Entsorgung mit Dokumentation

Die Autoverschrottung erfolgt ausschließlich über zertifizierte Betriebe. Nach der Verwertung erhalten Sie einen offiziellen Nachweis, der die ordnungsgemäße Stilllegung bestätigt.

Schnelle Lösung auch bei schwierigen Fällen

Fahrzeuge mit Totalschaden, technischem Defekt oder hoher Laufleistung stellen für uns kein Hindernis dar. Auch solche Autos werden in Duisburg problemlos übernommen.

Jetzt Autoverschrottung in Duisburg anfragen

Verabschieden Sie sich von Ihrem Altfahrzeug ohne Aufwand. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Abholtermin.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.