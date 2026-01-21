Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048603

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung Düsseldorf – sichere Autoentsorgung vom Fachbetrieb

Professionelle Autoverwertung in Düsseldorf inklusive Abholung und umweltgerechter Entsorgung

(lifePR) (Bochum, )
Fachgerechte Autoverwertung in Düsseldorf

Die Autoverschrottung in Düsseldorf bietet eine zuverlässige Lösung für die Entsorgung von Altfahrzeugen, Unfallwagen und nicht mehr fahrbereiten Autos. Fahrzeuge werden nach aktuellen Umweltstandards zerlegt und verwertet, um wertvolle Rohstoffe wieder in den Recyclingkreislauf zurückzuführen.

Autoentsorgung für alle Fahrzeugtypen

Egal ob Pkw, Transporter oder ältere Fahrzeuge ohne TÜV – die Autoentsorgung in Düsseldorf erfolgt unabhängig vom Zustand des Fahrzeugs. Auch Autos mit Motor- oder Getriebeschaden können problemlos zur Verwertung übergeben werden.

Abholung direkt vor Ort

Ein besonderer Vorteil der Autoverschrottung in Düsseldorf ist die flexible Abholung. Fahrzeuge werden nach Absprache direkt beim Halter abgeholt – schnell, unkompliziert und im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf.

Umweltbewusst & gesetzeskonform

Bei der Autoverwertung werden alle Schadstoffe wie Öle, Flüssigkeiten und Batterien fachgerecht entfernt und entsorgt. Dadurch wird eine umweltschonende und rechtssichere Autoentsorgung gewährleistet.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.