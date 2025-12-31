Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046840

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoverschrottung & Altfahrzeug-Entsorgung in Gelsenkirchen – Ihr Partner für eine saubere Lösung

In Gelsenkirchen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung

(lifePR) (Bochum, )
Autoverschrottung & Altfahrzeug-Entsorgung in Gelsenkirchen – Ihr Partner für eine saubere Lösung

Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen

In Gelsenkirchen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Ob Buer, Horst oder Erle – wir kommen direkt zu Ihnen und holen Ihr Altfahrzeug termingerecht ab, auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist.

Zertifizierte Autoverwertung nach gesetzlichen Vorgaben

Die Fahrzeugentsorgung in Gelsenkirchen erfolgt bei uns ausschließlich nach aktuellen Umwelt- und Sicherheitsstandards. Schadstoffe werden fachgerecht entsorgt, wiederverwertbare Materialien sortiert und recycelt, um Ressourcen zu schonen.

Verwertungsnachweis und Abmeldung aus einer Hand

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch kümmern wir uns ebenfalls um die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle, damit für Sie kein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Schrottauto verkaufen trotz Mängeln

Auch stark beschädigte Fahrzeuge oder Autos ohne TÜV nehmen wir in Gelsenkirchen gerne an. Wir prüfen Ihr Fahrzeug vor Ort und machen Ihnen ein faires, unverbindliches Angebot.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.