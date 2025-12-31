Autoverschrottung & Altfahrzeug-Entsorgung in Gelsenkirchen – Ihr Partner für eine saubere Lösung
In Gelsenkirchen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung
Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen
In Gelsenkirchen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Ob Buer, Horst oder Erle – wir kommen direkt zu Ihnen und holen Ihr Altfahrzeug termingerecht ab, auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist.
Zertifizierte Autoverwertung nach gesetzlichen Vorgaben
Die Fahrzeugentsorgung in Gelsenkirchen erfolgt bei uns ausschließlich nach aktuellen Umwelt- und Sicherheitsstandards. Schadstoffe werden fachgerecht entsorgt, wiederverwertbare Materialien sortiert und recycelt, um Ressourcen zu schonen.
Verwertungsnachweis und Abmeldung aus einer Hand
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch kümmern wir uns ebenfalls um die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle, damit für Sie kein zusätzlicher Aufwand entsteht.
Schrottauto verkaufen trotz Mängeln
Auch stark beschädigte Fahrzeuge oder Autos ohne TÜV nehmen wir in Gelsenkirchen gerne an. Wir prüfen Ihr Fahrzeug vor Ort und machen Ihnen ein faires, unverbindliches Angebot.