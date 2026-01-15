Autoentsorgung in Solingen – Ihr Ansprechpartner für Altfahrzeuge

Autoverwertung in Solingen leicht gemacht



Ein ausgedientes Fahrzeug muss nicht lange herumstehen. Mit unserer Autoentsorgung in Solingen erhalten Sie eine einfache Möglichkeit, Ihr Auto ordnungsgemäß und ohne Aufwand verwerten zu lassen.



Abholung direkt bei Ihnen vor Ort



Ob Ohligs, Wald, Gräfrath oder Höhscheid – wir holen Ihr Fahrzeug dort ab, wo es steht. Die Abholung ist kostenfrei und flexibel nach Termin möglich.



Zertifizierte Entsorgung mit Umweltfokus



Ihr Fahrzeug wird in autorisierten Betrieben zerlegt. Alle verwertbaren Materialien gelangen zurück in den Recyclingkreislauf, während Schadstoffe fachgerecht entfernt werden.



Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge willkommen



Fahrzeuge ohne TÜV, mit Motorschäden oder nach einem Unfall stellen für uns kein Problem dar.



So beauftragen Sie die Autoentsorgung in Solingen



Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht mit Fahrzeugdaten oder rufen Sie uns an – wir kümmern uns um den Rest und melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.

