Autoentsorgung in Solingen – Ihr Ansprechpartner für Altfahrzeuge
Fachgerechte Autoverschrottung mit Abholservice im gesamten Raum Solingen
Ein ausgedientes Fahrzeug muss nicht lange herumstehen. Mit unserer Autoentsorgung in Solingen erhalten Sie eine einfache Möglichkeit, Ihr Auto ordnungsgemäß und ohne Aufwand verwerten zu lassen.
Abholung direkt bei Ihnen vor Ort
Ob Ohligs, Wald, Gräfrath oder Höhscheid – wir holen Ihr Fahrzeug dort ab, wo es steht. Die Abholung ist kostenfrei und flexibel nach Termin möglich.
Zertifizierte Entsorgung mit Umweltfokus
Ihr Fahrzeug wird in autorisierten Betrieben zerlegt. Alle verwertbaren Materialien gelangen zurück in den Recyclingkreislauf, während Schadstoffe fachgerecht entfernt werden.
Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge willkommen
Fahrzeuge ohne TÜV, mit Motorschäden oder nach einem Unfall stellen für uns kein Problem dar.
So beauftragen Sie die Autoentsorgung in Solingen
Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht mit Fahrzeugdaten oder rufen Sie uns an – wir kümmern uns um den Rest und melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.