Autoentsorgung in Essen – Platz schaffen ohne Stress

Wenn das alte Auto nur noch rumsteht und Kosten verursacht, wird es Zeit für eine saubere Lösung

Wenn das alte Auto nur noch rumsteht und Kosten verursacht, wird es Zeit für eine saubere Lösung. Unsere Autoentsorgung in Essen sorgt dafür, dass Ihr Fahrzeug schnell, kostenlos und fachgerecht aus dem Weg geräumt wird.

Flexible Abholung im gesamten Essener Stadtgebiet

Ob Rüttenscheid, Altenessen, Steele oder Kettwig – wir sind in ganz Essen unterwegs und holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen ab. Sie brauchen keinen Transport zu organisieren, wir erledigen alles für Sie.

Fachgerechte Autoverwertung mit Nachweis

Nach der Abholung wird Ihr Auto umweltgerecht zerlegt. Schadstoffe werden ordnungsgemäß entsorgt, wiederverwertbare Teile recycelt und Sie erhalten einen offiziellen Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen.

Auch alte Schrottautos willkommen

Egal ob Unfallwagen, ohne TÜV oder mit Totalschaden – wir entsorgen auch Fahrzeuge, die seit Jahren stillstehen.

Ihre erste Adresse für Autoentsorgung in Essen

Ein kurzer Anruf genügt und wir kümmern uns um den Rest. Schnell, transparent und zuverlässig.
