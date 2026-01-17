Kontakt
Autoentsorgung in Bielefeld – Ihr Fahrzeug sicher verwerten lassen

Fachgerechte Autoverschrottung mit kostenlosem Abholservice im gesamten Raum Bielefeld

Autoverwertung in Bielefeld ohne Wartezeiten

Ein stillgelegtes oder defektes Auto sollte nicht unnötig Platz belegen. Unsere Autoentsorgung in Bielefeld sorgt dafür, dass Ihr Fahrzeug schnell und ordnungsgemäß verwertet wird.

Abholung in allen Stadtteilen

Ob Brackwede, Heepen oder Schildesche – wir holen Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab. Die Abholung erfolgt kostenfrei und nach individueller Terminabsprache.

Zertifizierte Entsorgung mit Verwertungsnachweis

Alle Fahrzeuge werden über autorisierte Demontagebetriebe entsorgt. Sie erhalten nach Abschluss einen offiziellen Nachweis.

Annahme auch bei schweren Schäden

Unfallfahrzeuge, Autos ohne TÜV oder mit technischen Defekten stellen für uns kein Hindernis dar.

So starten Sie die Autoentsorgung in Bielefeld

Senden Sie uns eine kurze Anfrage mit Ihren Fahrzeugdaten – wir kümmern uns um alles Weitere und melden uns zeitnah zurück.
