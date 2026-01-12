Autoentsorgung & Autoverwertung in Duisburg – Schnell, fair & umweltgerecht
In Duisburg fallen täglich zahlreiche Altfahrzeuge an, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Wer sein Auto verschrotten lassen möchte
In Duisburg fallen täglich zahlreiche Altfahrzeuge an, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Wer sein Auto verschrotten lassen möchte, sollte auf einen zertifizierten Betrieb setzen, der sowohl die gesetzlichen Vorgaben einhält als auch eine reibungslose Abwicklung garantiert.
Unsere Autoentsorgung in Duisburg bietet genau das: eine professionelle, unkomplizierte und transparente Lösung für alle, die ihr Fahrzeug stressfrei loswerden möchten.
Kostenlose Abholung in ganz Duisburg
Ob Rheinhausen, Hamborn, Marxloh oder Meiderich – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort ab. Der Service ist für Sie komplett kostenlos, inklusive Transport und aller nötigen Formalitäten.
Zertifizierte Autoverwertung mit Verwertungsnachweis
Nach der Abholung wird Ihr Fahrzeug umweltgerecht verwertet. Alle verwertbaren Teile werden fachmännisch ausgebaut, Schadstoffe ordnungsgemäß entsorgt und der Rest dem Recycling zugeführt. Sie erhalten selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen.
Auch Unfallwagen und Motorschäden kein Problem
Nicht nur fahrbereite Autos werden angenommen. Auch Unfallfahrzeuge, Autos ohne TÜV oder mit schweren Motorschäden können problemlos entsorgt werden – schnell, diskret und zuverlässig.
Ihr Ansprechpartner für Autoentsorgung in Duisburg
Wer in Duisburg sein Auto entsorgen möchte, ist bei uns in sicheren Händen. Ein Anruf oder eine kurze Anfrage genügt und wir kümmern uns um den Rest.