Autoankauf bundesweit – Ihr Gebrauchtwagen, Unfallwagen & Transporter zu Höchstpreisen verkaufen
Warum der Autoankauf durch einen professionellen Händler die beste Entscheidung ist
Wir kaufen Fahrzeuge jeder Marke, jeden Modells und in jedem Zustand – bundesweit, kostenlos und ohne versteckte Gebühren. Ob Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung, Unfallfahrzeug, Auto mit Motorschaden oder Getriebeschaden, Fahrzeug ohne TÜV oder abgemeldeter PKW – wir finden für jedes Fahrzeug eine faire Lösung.
Auto verkaufen leicht gemacht – Der Ablauf im Überblick
Der gesamte Verkaufsprozess bei einem seriösen Autoankauf-Dienst ist klar strukturiert und für jeden Fahrzeugbesitzer unkompliziert durchführbar. Wir erklären Schritt für Schritt, wie der professionelle Fahrzeugverkauf abläuft:
1. Fahrzeugdaten übermitteln Teilen Sie uns Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Kraftstoffart sowie den aktuellen Fahrzeugzustand mit. Dies kann telefonisch, per E-Mail, über ein Online-Formular oder sogar per WhatsApp erfolgen.
2. Kostenlose Fahrzeugbewertung erhalten Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir umgehend eine erste, unverbindliche Bewertung. Dabei berücksichtigen wir den aktuellen Marktwert, vergleichbare Angebote sowie individuelle Merkmale Ihres Fahrzeugs.
3. Faires und transparentes Angebot Sie erhalten von uns ein Angebot ohne versteckte Abzüge. Was wir nennen, ist der Betrag, den Sie tatsächlich erhalten.
4. Abholtermin vereinbaren Sind Sie mit dem Angebot einverstanden, vereinbaren wir flexibel einen Abholtermin an einem Ort Ihrer Wahl – ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder an einem anderen Wunschort.
5. Kostenlose Abholung & Abmeldung Unser Team holt das Fahrzeug ab, übernimmt alle Formalitäten inklusive der Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt und kümmert sich um den gesamten Papierkram.
6. Sofortige Auszahlung Sie erhalten den vereinbarten Betrag direkt bei der Fahrzeugübergabe – wahlweise in bar oder per Echtzeit-Überweisung.
Welche Fahrzeuge werden beim Autoankauf angenommen?
Ein großes Missverständnis beim Thema Autoankauf ist die Annahme, dass nur einwandfreie Fahrzeuge angekauft werden. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade spezialisierte Autoankauf-Dienste suchen gezielt nach Fahrzeugen, die für den Autoexport oder die Ersatzteilgewinnung geeignet sind. Folgende Fahrzeugzustände werden problemlos angekauft:
Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung
Fahrzeuge mit 150.000 km und mehr gelten auf dem deutschen Privatmarkt oft als schwer verkäuflich. Für den Autoexport – insbesondere nach Osteuropa, Nordafrika und den Nahen Osten – sind sie jedoch gefragte Handelsware. Wir zahlen faire Preise auch für hochmotorisierte Fahrzeuge mit großer Laufleistung.
Unfallwagen und Unfallfahrzeuge
Nach einem Unfall stellt sich oft die Frage: Reparieren oder verkaufen? Wenn die Reparaturkosten den Fahrzeugrestwert übersteigen, ist der Verkauf an einen professionellen Ankauf-Dienst die wirtschaftlich klügste Entscheidung. Wir kaufen Totalschaden-Fahrzeuge, leicht beschädigte Unfallwagen und alles dazwischen.
Autos mit Motorschaden
Ein Motorschaden bedeutet nicht das Ende des Fahrzeugwertes. Für den Autoexport und den Ersatzteilhandel behalten Fahrzeuge mit Motorschaden ihren wirtschaftlichen Wert. Wir kaufen Fahrzeuge mit Kolbenfresser, Kurbelwellenschaden, Zylinderkopfdefekt und weiteren schwerwiegenden Motorschäden.
Fahrzeuge mit Getriebeschaden
Ob manuelles Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe – auch ein Getriebeschaden macht ein Fahrzeug für uns nicht uninteressant. Im Gegenteil: Wir verfügen über ein Netzwerk an Käufern, die genau solche Fahrzeuge suchen.
Autos ohne TÜV
Ein abgelaufener TÜV reduziert den Marktwert erheblich und schreckt viele Privatkäufer ab. Bei einem professionellen Ankauf-Dienst ist dies kein Hindernis. Fahrzeuge ohne TÜV werden regelmäßig angekauft – ohne dass Sie noch Geld in eine Hauptuntersuchung investieren müssen.
Dieselfahrzeuge und Autos mit Fahrverbotsproblematik
Im Zuge der Diesel-Debatte sind viele Besitzer älterer Diesel-PKW verunsichert. Fahrverbote in Innenstädten, sinkende Wiederverkaufswerte und drohende Betriebsverbote machen den Verkauf attraktiv. Wir kaufen Dieselfahrzeuge aller Euro-Normen und stellen auf Wunsch einen zertifizierten Verschrottungsnachweis aus.
Transporter, Kleintransporter und Nutzfahrzeuge
Neben PKW kaufen wir auch Transporter, Lieferwagen, Kastenwagen, Kleintransporter und andere leichte Nutzfahrzeuge. Ob Mercedes Sprinter, VW Crafter, Ford Transit oder Fiat Ducato – wir bieten faire Preise für Transporter in jedem Zustand.
Was beeinflusst den Ankaufspreis Ihres Fahrzeugs?
Der Preis, den wir für Ihr Fahrzeug bieten, wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Ein transparentes Verständnis dieser Kriterien hilft Ihnen, realistische Erwartungen zu entwickeln und das bestmögliche Angebot zu erzielen:
Fahrzeugmarke und Modell spielen eine entscheidende Rolle, da bestimmte Marken auf Export- und Teilemärkten deutlich gefragter sind als andere. Deutsche Premiummarken wie BMW, Mercedes-Benz, Audi und Volkswagen erzielen auch im beschädigten Zustand häufig bessere Preise.
Baujahr und Erstzulassung beeinflussen den Restwert erheblich. Neuere Fahrzeuge haben in der Regel einen höheren Ankaufswert, da Ersatzteile noch verfügbar und Technik noch aktuell ist.
Kilometerstand – Je geringer die Laufleistung, desto wertvoller ist das Fahrzeug in der Regel. Allerdings kaufen wir auch Hochläufer zu fairen Konditionen.
Fahrzeugzustand und Art des Schadens – Ein Fahrzeug mit Lackschaden erzielt einen anderen Preis als ein Fahrzeug mit Strukturschaden. Transparenz über den tatsächlichen Zustand ermöglicht uns eine präzise Bewertung.
Vollständigkeit der Unterlagen – Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Fahrzeugbrief (Teil II), vorhandenes Serviceheft und TÜV-Berichte erhöhen den Ankaufswert und beschleunigen den Prozess.
Aktuelle Marktlage – Angebot und Nachfrage auf den Export- und Recyclingmärkten beeinflussen den Ankaufspreis tagesaktuell.
Autoexport – Wie gebrauchte Fahrzeuge ein zweites Leben erhalten
Ein wichtiger Aspekt des professionellen Autoankaufs ist der internationale Fahrzeugexport. Was in Deutschland als wirtschaftlicher Totalschaden gilt, ist in vielen Exportmärkten noch wertvolles Material. In Ländern wie Marokko, Algerien, Ghana, Senegal, Polen oder Georgien werden Fahrzeuge mit Schäden fachmännisch repariert und über viele weitere Jahre genutzt.
Dort, wo Ersatzteile und Fachkräfte kostengünstig verfügbar sind, lohnt sich die Aufarbeitung auch stark beschädigter Fahrzeuge. Aus exportierten Unfallwagen und Schrottfahrzeugen werden funktionstüchtige PKW, die Menschen täglich transportieren. Dieser Kreislauf ist wirtschaftlich sinnvoll und ressourcenschonend zugleich.
Genau deshalb können wir Fahrzeuge ankaufen, bei denen ein lokaler Händler oder ein Privatmann keine wirtschaftliche Perspektive mehr sieht. Unser bundesweites Netzwerk verbindet lokale Fahrzeugverkäufer direkt mit internationalen Exportmärkten – ohne Umwege, ohne Zwischenhändler, ohne unnötige Wartezeiten.
Benötigte Unterlagen beim Fahrzeugverkauf
Für einen reibungslosen Autoankauf-Prozess sollten folgende Dokumente bereitgehalten werden:
Zulassungsbescheinigung Teil I (früher: Fahrzeugschein) – Nachweis über die aktuelle Zulassung
Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) – Eigentumsnachweis des Fahrzeugs
Personalausweis oder Reisepass – zur Identitätsfeststellung
Serviceheft (falls vorhanden) – belegt die Wartungshistorie und erhöht den Wert
TÜV-Bericht (falls vorhanden) – gibt Auskunft über den technischen Zustand
Ersatzschlüssel (falls vorhanden)
Sollten einzelne Dokumente fehlen, ist dies in vielen Fällen kein Ausschlusskriterium. Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam eine Lösung.
Häufige Fragen zum Autoankauf – Klarheit für Fahrzeugverkäufer Entstehen mir Kosten beim Autoverkauf?
Nein. Sämtliche Leistungen – Fahrzeugbewertung, Angebotserstellung, Abholung und Abmeldung – sind für Sie vollständig kostenlos und ohne Provisionen.
Wie schnell erhalte ich mein Geld?
Die Auszahlung erfolgt direkt bei der Fahrzeugübergabe – in bar oder per Echtzeit-Überweisung. Keine Wartezeiten, kein Zahlungsausfall.
Kann ich ein finanziertes Fahrzeug verkaufen?
Ja, grundsätzlich schon. Jedoch muss sichergestellt sein, dass der Fahrzeugbrief (Teil II) übergeben werden kann. Bei laufender Finanzierung ist oft eine Ablösung des Restdarlehens notwendig. Wir beraten Sie dazu individuell.
Muss das Fahrzeug fahrbereit sein?
Nein. Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge werden von uns abgeholt. Unser firmeneigener Abschleppdienst holt das Fahrzeug direkt bei Ihnen ab – egal ob Motorschaden, fehlende Räder oder sonstige Defekte das Fahren unmöglich machen.
Wie lange dauert der gesamte Prozess?
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur vollständigen Abwicklung vergehen in der Regel nur 24 bis 48 Stunden. Schnelligkeit ist unser Versprechen.
Fahrzeuge aller Marken und Klassen werden angekauft
Wir kaufen Fahrzeuge ohne Einschränkung bei Marke oder Klasse. Dazu gehören unter anderem:
Kleinwagen: VW Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa, SEAT Ibiza, Skoda Fabia, Toyota Yaris, Renault Twingo, Peugeot 208, Fiat 500
Kompaktklasse: VW Golf, BMW 1er, Audi A3, Mercedes A-Klasse, Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Auris, Hyundai i30
Mittelklasse und Oberklasse: Audi A4, A6, BMW 3er, 5er, Mercedes C-Klasse, E-Klasse, Volvo V70, Jaguar XF
Luxus- und Sportfahrzeuge: BMW 7er, Mercedes S-Klasse, Porsche 911, Panamera, Audi R8, Audi TT, Mercedes AMG
SUV und Geländewagen: VW Tiguan, Touareg, BMW X3, X5, Audi Q5, Q7, Mercedes GLA, G-Klasse, Range Rover, Toyota Land Cruiser
Transporter und Nutzfahrzeuge: Mercedes Sprinter, VW Crafter, Ford Transit, Fiat Ducato, Citroen Jumpy, Renault Trafic, Opel Vivaro
Bundesweiter Autoankauf – Wir kommen zu Ihnen
Unser Netzwerk aus mobilen Autohändlern deckt das gesamte Bundesgebiet ab. Egal in welcher Stadt oder Region Sie sich befinden – wir organisieren die Abholung Ihres Fahrzeugs direkt bei Ihnen vor Ort. Kein aufwendiger Transport zur Ankauf-Station, kein Zeitverlust durch weite Anfahrten.
Wir sind unter anderem aktiv in: Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Aachen, Gelsenkirchen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm, Leverkusen, Solingen, Neuss, Paderborn, Recklinghausen, Moers, Siegen, Gütersloh, Lünen, Marl, Velbert, Viersen, Rheine, Troisdorf, Arnsberg, Bocholt, Lippstadt, Dinslaken, Kerpen, Herford, Dormagen, Grevenbroich, Bergheim, Wesel, Hürth sowie vielen weiteren Städten im gesamten Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.
Fazit: Professioneller Autoankauf lohnt sich
Wer ein Fahrzeug verkaufen möchte – ob Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeug mit Motorschaden, Transporter oder Diesel – ist mit einem professionellen, bundesweit tätigen Autoankauf-Dienst bestens beraten. Die Vorteile liegen auf der Hand: kein Verhandlungsstress, keine Besichtigungstermine mit Privatinteressenten, keine versteckten Kosten, sofortige Auszahlung und eine vollständige Abwicklung inklusive Abmeldung.
Wir bieten einen transparenten, seriösen und schnellen Autoankauf – fair für beide Seiten, stressfrei vom ersten Anruf bis zur Fahrzeugübergabe.
Möchten Sie Ihr Fahrzeug verkaufen? Kontaktieren Sie uns noch heute – telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Formular. Wir erstellen Ihnen innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches und faires Angebot. Der stressfreie Fahrzeugverkauf beginnt mit einem einzigen Schritt.
Haben Sie Fragen zu unserem Autoankauf-Service? Wir sind für Sie da – bundesweit, kompetent und zuverlässig.