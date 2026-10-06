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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib +49 1525 2376589
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Autoankauf Unna – Gebrauchtwagen, Unfallwagen und Motorschaden-Fahrzeuge direkt verkaufen

Autoankauf Stressfrei kauft in Unna und allen Ortsteilen von Königsborn bis Hemmerde Fahrzeuge in jedem Zustand an – mit Bewertung per WhatsApp, kostenloser Abholung und Abmeldung.

(lifePR) (Bochum, )
 

Autoankauf Unna – Auto verkaufen ohne Inserat und ohne Wartezeit

Unna ist Kreisstadt am Hellweg und liegt dort, wo das östliche Ruhrgebiet in die Soester Börde übergeht. Rund 59.000 Menschen leben hier, und viele von ihnen sind täglich mit dem Auto unterwegs – nach Dortmund, Hamm, Kamen oder über das Autobahnkreuz Dortmund/Unna ins Sauerland. Wer so viel fährt, hat irgendwann ein Fahrzeug mit hoher Laufleistung, Verschleiß oder einem Defekt in der Garage stehen. Autoankauf Stressfrei aus Bochum bietet Fahrzeughaltern in Unna dafür einen klaren Weg: Bewertung per WhatsApp, ein faires Angebot und die komplette Abwicklung an einem einzigen Termin – direkt vor Ihrer Haustür.

Das Stadtgebiet von Unna umfasst neben der Innenstadt mit ihrer historischen Altstadt Ortsteile wie Königsborn, Massen, Afferde, Uelzen, Billmerich, Lünern, Hemmerde, Mühlhausen und Stockum. Die Postleitzahlen reichen von 59423 bis 59427. Ganz gleich, wo Sie wohnen – wir kommen zu Ihnen und holen Ihr Fahrzeug ab.

So verkaufen Sie Ihr Auto in Unna – der Ablauf

Wir haben den Verkauf so gestaltet, dass Sie möglichst wenig Aufwand haben – ohne Inserate, ohne fremde Probefahrer und ohne lange Verhandlungen:

Schritt 1 – Anfrage per WhatsApp oder Telefon
Schicken Sie uns einige Fotos oder ein kurzes Video Ihres Fahrzeugs, dazu Ihre Postleitzahl in Unna, Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und alle bekannten Mängel. Je offener die Angaben, desto genauer unsere Einschätzung.

Schritt 2 – Unverbindliches Angebot
Sie erhalten zeitnah eine konkrete Rückmeldung. Das Angebot ist für Sie unverbindlich und an keine Bedingungen geknüpft.

Schritt 3 – Abholtermin festlegen
Wenn Sie zustimmen, vereinbaren wir einen Termin, der zu Ihrem Alltag passt – in der Innenstadt ebenso wie in Hemmerde oder Billmerich.

Schritt 4 – Übergabe und Vertrag
Kaufvertrag, Quittung, Übergabe von Schlüsseln und Papieren: Alles wird bei einem Termin erledigt. Die KFZ-Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch kostenfrei.

Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen

Motorschaden, Unfall oder abgelaufener TÜV – wir kaufen trotzdem

Viele Halter in Unna glauben, ein Auto mit Defekt sei nichts mehr wert. Das stimmt in den meisten Fällen nicht. Wir kaufen unter anderem an:

Fahrzeuge mit Motorschaden, gerissenem Zahnriemen oder Getriebedefekt

Unfallwagen mit Front-, Heck- oder Seitenschaden

Fahrzeuge ohne gültigen TÜV oder mit vielen Mängeln im Prüfbericht

Pendlerfahrzeuge mit sehr hoher Laufleistung

Fahrzeuge, die nicht mehr anspringen oder seit Monaten stehen

Wir sagen Ihnen ehrlich, was Ihr Fahrzeug noch wert ist, und halten uns bei der Übergabe an das, was wir vorher vereinbart haben.

Weiterführende Infos: Auto mit Motorschaden verkaufen Unna | Unfallwagen Ankauf | Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto in Unna loswerden – kostenlose Abholung

Auch für Fahrzeuge, die nicht mehr auf die Straße sollen, finden wir eine Lösung. Wir holen sie in Unna kostenfrei ab, bei Bedarf mit Abschleppwagen:

Schrottautos aller Marken und Baujahre

Fahrzeuge mit Totalschaden, Brand- oder Hagelschaden

Abgemeldete Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit fehlenden Unterlagen

Lange abgestellte Fahrzeuge aus Garagen, Hinterhöfen oder von Grundstücken

Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung

KFZ-Abmeldung in Unna – erledigen wir für Sie

Den Weg zur Zulassungsstelle des Kreises Unna können Sie sich sparen. Auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenfrei:

Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle

Übergabe von Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie aller Schlüssel

Schriftlicher Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe

Kostenlose Abholung an Ihrer Adresse – in Königsborn, Massen oder der Unnaer Innenstadt

Alle Fahrzeugtypen in Unna

Weitere Informationen zum Ankauf vor Ort finden Sie beim Autoankauf Unna der Autoankauf Zentrale und beim Auto Ankauf in Unna.

Wir kaufen nahezu jedes Fahrzeug an – unabhängig von Marke, Modell, Alter oder Zustand:

PKW aller Marken – VW, Opel, Ford, BMW, Mercedes, Audi, Toyota, Skoda, Hyundai u. v. m.

Kombis, Familienvans und SUVs

Transporter und Kleintransporter von Handwerksbetrieben

Nutzfahrzeuge und Firmenwagen

Wohnmobile und Wohnwagen

Motorräder – auch mit Unfallschaden

Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe

Autoankauf im Kreis Unna und in der Nachbarschaft

Autoankauf Stressfrei ist nicht nur in Unna, sondern im gesamten Kreis Unna und den angrenzenden Städten im östlichen Ruhrgebiet unterwegs:

Autoankauf Kamen | Schrottauto Ankauf Schwerte | Unfallauto verkaufen Dortmund | Autoankauf Lünen

FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Unna
  1. Kaufen Sie in Unna auch Autos mit Motorschaden an?
    Ja. Motorschaden, Getriebeschaden oder Elektronikprobleme sind für uns kein Ausschlussgrund. Schicken Sie uns Fotos und eine kurze Beschreibung – wir melden uns mit einer Einschätzung.
  2. Muss das Auto für den Verkauf noch fahrbereit sein?
    Nein. Wir holen auch Fahrzeuge ab, die nicht mehr anspringen oder keine Zulassung mehr haben – bei Bedarf mit Abschleppwagen.
  3. Wie schnell kann ein Abholtermin in Unna stattfinden?
    In der Regel innerhalb weniger Werktage, häufig schon am nächsten Werktag nach Ihrer Zusage.
  4. Übernehmen Sie die Abmeldung beim Kreis Unna?
    Ja. Auf Wunsch kümmern wir uns kostenfrei um die Abmeldung. Sie müssen dafür nicht selbst zur Zulassungsstelle.
  5. Kaufen Sie auch Firmenfahrzeuge und Transporter an?
    Ja. Wir kaufen Transporter, Firmenwagen und Nutzfahrzeuge von Gewerbetreibenden aus Unna und dem Umland.
  6. Sind Sie auch in den Nachbarstädten von Unna tätig?
    Ja. Wir kaufen Fahrzeuge im gesamten Kreis Unna an, etwa in Kamen, Bergkamen, Holzwickede, Fröndenberg und Schwerte, sowie in Dortmund und Hamm.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Auto stressfrei in Unna verkaufen

WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → schnelle Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr

Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer für Unna und ganz NRW

Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum. Seit Jahren unterstützen wir Privatpersonen und Gewerbetreibende in ganz NRW dabei, ihr Fahrzeug schnell, fair und ohne Risiko zu verkaufen.

Unser Anspruch: Ein Autoverkauf soll einfach sein. Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein Privatverkauf mit unklaren Interessenten, keine Rückabwicklungen, keine Überraschungen bei der Übergabe. Wir kaufen gepflegte Gebrauchtwagen ebenso wie Unfallfahrzeuge, Autos mit Motorschaden und Schrottfahrzeuge.

Was uns auszeichnet:

Faire und transparente Bewertung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung

Erstbewertung per WhatsApp — ohne Terminpflicht

Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer

Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage

Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschaden oder abgelaufener TÜV sind kein Problem

Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden

Bundesweiter Service — mit Schwerpunkt in NRW und im Ruhrgebiet

Ob Sie in Unna, Kamen, Holzwickede oder einer anderen Stadt im Kreis Unna wohnen – Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.

Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de

Website Promotion

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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