Remscheid liegt auf den Höhen des Bergischen Landes und hat rund 112.000 Einwohner. Als Werkzeugstadt hat sie eine lange Industriegeschichte, und die A1 verläuft in unmittelbarer Nähe. Das Gefälle der Straßen, kurze Strecken mit vielen Stopps und Frost im Winter setzen Autos zu. Wenn sich eine Reparatur nicht mehr rechnet, ist der Verkauf an einen Ankäufer oft die bessere Wahl.
Zu Remscheid zählen die Stadtteile Lennep, Lüttringhausen, Hasten, Güldenwerth und Bergisch Born. Die Postleitzahlen bewegen sich zwischen 42853 und 42899. Wo immer Ihr Fahrzeug steht, wir fahren hin.
Wie der Ankauf bei uns funktioniert
Der Ablauf ist überschaubar und besteht aus vier Teilen:
Zuerst die Anfrage
Eine Nachricht per WhatsApp mit Fotos, Baujahr, Kilometerstand und bekannten Schäden reicht aus.
Dann der Vorschlag
Wir bewerten Ihre Angaben und nennen Ihnen einen Preis.
Danach der Termin
Haben Sie zugestimmt, legen wir gemeinsam fest, wann wir in Remscheid vorbeikommen.
Zuletzt die Übergabe
Wir begutachten das Fahrzeug, schließen den Kaufvertrag ab und nehmen es mit.
Mehr Informationen: Gebrauchtwagen verkaufen | Auto verkaufen
Mängel sind für uns normal
Viele Wagen in Remscheid haben Rostschäden an Schwellern oder Radläufen, denn Salz und Steigungen setzen der Karosserie zu. Dazu kommen Motorschäden, Getriebedefekte und Unfallspuren. Wir übernehmen all das und beziehen den Zustand ehrlich in die Bewertung ein.
Weiterführende Infos: Auto mit Motorschaden verkaufen | Unfallwagen Ankauf
Schrottauto in Remscheid: Wir holen es ab
Fahrzeuge, die nicht mehr durch den TÜV kommen oder nicht mehr starten, nehmen wir mit. Dazu gehören Wagen nach Totalschaden, solche ohne gültige Zulassung und Autos, die jahrelang gestanden haben. Bei Bedarf kommt ein Abschleppwagen.
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Schrottauto Ankauf Remscheid
Abmeldung in Remscheid
Das Straßenverkehrsamt in Remscheid müssen Sie nicht aufsuchen, wenn Sie uns die Abmeldung überlassen. Wir erledigen sie für Sie. Fahrzeugpapiere, Schlüssel und Kennzeichen klären wir vorab, damit am Abholtag nichts fehlt.
Fahrzeugarten im Ankauf
Mehr Informationen zu Remscheid finden Sie bei Autoankauf Remscheid, Auto Ankauf Remscheid und Autoankauf Remscheid.
Pkw, Kombis, SUV, Transporter, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile: Wir nehmen, was fahren oder als Ersatzteilspender dienen kann.
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Remscheid und die Region
Nicht nur in Remscheid, auch in diesen Nachbarstädten sind wir unterwegs:
Auto verkaufen Solingen | Autoankauf Leverkusen | Gebrauchtwagen verkaufen Velbert
Remscheider Fragen, unsere Antworten
- Muss ich das Auto vorher reparieren?
Nein, wir kaufen es in dem Zustand, in dem es ist.
- Wie schnell erfolgt die Abholung?
Oft innerhalb weniger Tage. Wenn es eilt, sagen Sie uns Bescheid.
- Was kostet mich die Abholung?
Nichts, sie ist kostenfrei.
- Wie weise ich den Zustand meines Autos nach?
Fotos und eine ehrliche Beschreibung genügen für die erste Einschätzung. Den Rest sehen wir vor Ort.
- Fahren Sie auch nach Lüttringhausen oder Lennep?
Ja, alle Remscheider Stadtteile gehören zum Abholgebiet.
- Was passiert, wenn mein Auto Restschulden hat?
Wenden Sie sich mit den Eckdaten an uns. Dann prüfen wir, ob und wie ein Verkauf möglich ist.
Diese Wege stehen offen:
WhatsApp-Bewertung: Bilder, Postleitzahl und Fahrzeugdaten schicken
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Unser Unternehmen
Autoankauf Stressfrei ist ein Fahrzeugankäufer aus Bochum und kauft Autos, Transporter und Schrottfahrzeuge in ganz NRW an. Wir arbeiten mit festen Absprachen, holen selbst ab und melden auf Wunsch ab.
Unsere Zeiten: Montag bis Samstag, jeweils 08:00 bis 20:00 Uhr.