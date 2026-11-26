Moers: Ihr Auto verkaufen, ohne Zeit zu verlieren
Moers hat rund 104.000 Einwohner und liegt im Kreis Wesel am linken Niederrhein. Am Kreuz Moers treffen sich A40 und A57, eine der wichtigsten Pendlerachsen zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. Stop-and-go, Kurzstrecken und viel Autobahn belasten ein Auto spürbar. Wenn es nicht mehr fit genug für den Alltag ist, holen wir es ab.
Zu Moers gehören Repelen, Kapellen, Hülsdonk, Meerbeck und Vinn. Die Postleitzahlen liegen zwischen 47441 und 47447. Wir fahren in alle diese Stadtteile.
Der Ablauf bei uns
Der Verkauf teilt sich in vier Schritte:
Fotos schicken
Senden Sie uns Bilder Ihres Fahrzeugs und nennen Sie Baujahr, Kilometerstand und Zustand.
Preis nennen
Auf Basis Ihrer Daten nennen wir einen Preis.
Termin planen
Passt der Preis, vereinbaren wir die Abholung bei Ihnen in Moers.
Abholen und abschließen
Wir prüfen das Auto, schließen den Kaufvertrag ab und nehmen es mit.
- Mehr Informationen: Gebrauchtwagen verkaufen | Auto verkaufen
Defekte, Unfallschäden und abgelaufener TÜV
Wer auf der A57 oder A40 einen Unfall hatte oder dessen Motor streikt, muss nicht mit hohen Reparaturkosten rechnen. Wir kaufen auch Autos mit Getriebeschaden, ohne gültigen TÜV und mit sehr hoher Laufleistung an. Sagen Sie uns, was am Fahrzeug nicht stimmt, dann stimmt am Ende auch der Preis.
- Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen
Moerser Schrottautos: Wir holen sie ab
Auch Fahrzeuge, die schon lange stehen, nehmen wir mit. In Moers laden wir sie bei Bedarf auf einen Abschleppwagen. Totalschäden, Fahrzeuge ohne Zulassung und Wagen ohne vollständige Papiere schauen wir uns an.
- Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Schrottauto Ankauf Moers
Abmeldung im Kreis Wesel
Zuständig ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel. Auf Wunsch melden wir das Fahrzeug für Sie ab und ersparen Ihnen den Behördengang. Fahrzeugpapiere, Schlüssel und Kennzeichen besprechen wir vorher.
Fahrzeugarten im Moerser Ankauf
Zu Moers gibt es diese Seiten: Auto Ankauf Moers, Unfallauto verkaufen Moers und Autoankauf Moers.
Wir nehmen Pkw, Kombis, Transporter, SUV, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile, ganz gleich welches Baujahr.
- Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Am Niederrhein unterwegs
Auch in den Nachbarstädten sind wir für Sie da:
- Autoankauf Krefeld | Auto verkaufen in Dinslaken | Fahrzeugankauf Wesel
Fragen aus Moers, Antworten von uns
- Muss ich zu Ihnen kommen?
Nein, wir kommen zu Ihnen.
- Muss ich für den Abtransport zahlen?
Nein, die Abholung in Moers ist kostenfrei.
- Kann ich mein Auto auch ohne TÜV verkaufen?
Ja, der Zustand wird in der Bewertung berücksichtigt.
- Wie lange dauert der Verkauf?
Von der Anfrage bis zur Abholung meist wenige Werktage.
- Wer meldet das Auto ab?
Auf Wunsch wir. Sie müssen dafür nicht selbst zum Amt.
- Holen Sie auch in Repelen oder Kapellen ab?
Ja, alle Moerser Stadtteile gehören zu unserem Gebiet.
Unsere Erreichbarkeit im Überblick:
WhatsApp-Bewertung: Bilder und Fahrzeugdaten mit Postleitzahl senden
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Das Unternehmen Autoankauf Stressfrei
Von Bochum aus kaufen wir Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen an. Unsere Kunden sind Privatpersonen und Betriebe, die ein Auto, einen Transporter oder einen Unfallwagen verkaufen wollen. Wir sprechen Preis und Ablauf vorab ab und kommen selbst zur Abholung.
Das Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie da.