Lippstadt: Wenn das Auto weg soll, kommen wir vorbei
Lippstadt liegt an der Lippe im Kreis Soest und zählt rund 69.000 Einwohner. Die A44 führt an der Stadt vorbei, und über die Bundesstraßen B1 und B55 ist Lippstadt gut an die Region angebunden. Wer in einer mittelgroßen Stadt lebt, hat oft einen Zweitwagen und lange Pendelwege. Beides kostet Substanz. Wenn ein Fahrzeug ausgedient hat, nehmen wir es Ihnen ab.
Zu Lippstadt gehören unter anderem Cappel, Lipperode, Overhagen, Eickelborn, Hellinghausen und Bökenförde. Die Postleitzahlen liegen zwischen 59555 und 59558. Aus allen Ortsteilen holen wir Fahrzeuge ab.
Verkaufen in Lippstadt: So geht es
Vier Stationen führen zum Ziel:
Anfrage
Schicken Sie uns eine Nachricht mit Bildern, Baujahr, Kilometerstand und bekannten Mängeln.
Bewertung
Wir bewerten und nennen Ihnen einen Preis, ohne dass dafür ein Termin nötig wäre.
Termin
Stimmen Sie zu, legen wir gemeinsam einen Zeitpunkt für die Abholung in Lippstadt fest.
Abholung
Wir unterschreiben den Vertrag, übergeben die Quittung und fahren mit dem Auto ab.
- Mehr Informationen: Auto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
Auch bei Schäden ein Ansprechpartner
Hagelschaden, Unfallschaden, Motor- oder Getriebeschaden: Wir sehen uns jedes Auto an. Auch Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung oder mit weit über 250.000 Kilometern sind kein Problem. Wichtig ist, dass Sie uns die Mängel von Anfang an nennen.
- Weiterführende Infos: Auto mit Motorschaden verkaufen | Unfallwagen Ankauf
Wenn das Auto nur noch Schrott ist
Ein Wagen, der nicht mehr anspringt oder keine Zulassung mehr bekommt, ist trotzdem oft noch etwas wert. Wir holen ihn in Lippstadt ab, bei Bedarf mit einem Abschleppwagen, und bewerten ihn nach seinem Zustand.
- Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Schrottauto Ankauf Lippstadt
Abmeldung im Kreis Soest
Die Abmeldung läuft über das Straßenverkehrsamt des Kreises Soest. Wenn Sie möchten, kümmern wir uns darum, und Sie müssen nicht selbst zum Amt. Die Unterlagen und Schlüssel nehmen wir bei der Abholung entgegen.
Das kaufen wir in Lippstadt an
Auf diesen Seiten finden Sie mehr Informationen zu Lippstadt: Autoankauf Lippstadt bei der Autoankauf Zentrale | Auto verkaufen in Lippstadt | Auto Ankauf in Lippstadt.
Wir interessieren uns für Pkw, Transporter, SUV, Motorräder, Wohnmobile und Nutzfahrzeuge aller Hersteller und Baujahre.
- Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Lippstadt und Umgebung
Auch im weiteren Umkreis kaufen wir Fahrzeuge an, zum Beispiel hier:
- Fahrzeugankauf Paderborn | Autoankauf Gütersloh | Kfz-Ankauf Siegen
Lippstädter Fragen, kompakt beantwortet
- Wie komme ich zu einem Preisvorschlag?
Fotos und Fahrzeugdaten per WhatsApp schicken, dann antworten wir.
- Brauche ich einen gültigen TÜV?
Nein, auch Fahrzeuge ohne TÜV kaufen wir an.
- Wann ist die Abholung möglich?
Meist innerhalb weniger Werktage. Wenn es dringend ist, sagen Sie es uns.
- Entstehen mir Kosten?
Für die Abholung nicht. Alle Absprachen treffen wir vorab.
- Kaufen Sie auch Transporter?
Ja, Transporter und Nutzfahrzeuge gehören zu unserem Ankaufsprogramm.
- Was ist mit den Kennzeichen?
Das klären wir bei der Terminabsprache und richten uns danach, ob wir die Abmeldung übernehmen.
So erreichen Sie uns:
WhatsApp-Bewertung: Fotos, Postleitzahl und Kilometerstand schreiben
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Autoankauf Stressfrei im Profil
Wir sind ein Fahrzeugankäufer aus Bochum. Wer in NRW ein gebrauchtes, defektes oder beschädigtes Auto abgeben will, findet bei uns einen Ankauf mit klaren Absprachen, eigener Abholung und auf Wunsch kostenfreier Abmeldung.
Telefonisch und per WhatsApp sind wir von Montag bis Samstag jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.