Leverkusen liegt mit seinen etwa 164.000 Einwohnern direkt am Rhein und ist durch Chemie und Pharma geprägt. Das Autobahnkreuz Leverkusen, an dem A1 und A3 aufeinandertreffen, gehört zu den meistbefahrenen Knotenpunkten der Region. Wer täglich dort unterwegs ist, kennt auch die Folgen: Blechschäden, Verschleiß und Fahrzeuge, die sich nicht mehr lohnen. Autoankauf Stressfrei übernimmt solche Autos, ohne dass Sie sich selbst um Käufer kümmern müssen.
Zu Leverkusen gehören unter anderem Wiesdorf, Opladen, Schlebusch, Bürrig und Manfort. Die Postleitzahlen bewegen sich zwischen 51373 und 51381. In jedem dieser Stadtteile ist unsere Abholung möglich.
Ablauf des Fahrzeugverkaufs
Wir halten den Weg kurz, und er besteht aus diesen vier Stationen:
Erster Kontakt
Schreiben Sie uns per WhatsApp und legen Sie Bilder, Baujahr, Kilometerstand und Besonderheiten des Fahrzeugs bei.
Rückmeldung
Anhand Ihrer Angaben melden wir uns mit einem konkreten Vorschlag. Ein Besichtigungstermin ist dafür noch nicht nötig.
Termin
Wenn Sie zustimmen, vereinbaren wir einen Abholtermin in Leverkusen, der zu Ihrem Tag passt.
Übergabe
Wir sehen uns das Fahrzeug an, regeln Vertrag und Quittung und fahren mit dem Auto ab.
Mehr Informationen: Gebrauchtwagen verkaufen | Auto verkaufen
Technische Defekte und Unfallschäden
Streifschäden vom Parkplatz, ein kaputter Turbolader oder ein Getriebe, das nicht mehr schaltet: Solche Fahrzeuge kaufen wir an. Gleiches gilt für Autos ohne TÜV, mit Rostbefall oder mit vielen Kilometern auf dem Tacho. Nennen Sie uns die Mängel vorab, dann bleibt es bei dem Preis, den wir besprochen haben.
Weiterführende Infos: Auto mit Motorschaden verkaufen | Unfallwagen Ankauf
Schrottwagen in Leverkusen entsorgen lassen
Ein Fahrzeug, das nicht mehr fährt, blockiert Platz und kostet Nerven. Wir holen es in Leverkusen ab, bei Bedarf mit dem Abschleppwagen, und bewerten es nach Zustand und Restwert. Das betrifft auch Wagen nach einem Totalschaden oder ohne gültige Zulassung.
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Leverkusen
Die Abmeldung gehört auf Wunsch zu unserem Service. Wir erledigen sie bei der zuständigen Stelle in Leverkusen, damit Sie nicht selbst hinmüssen. Zulassungsbescheinigung und Schlüssel nehmen wir bei der Übergabe entgegen.
Ankauf für fast jedes Fahrzeug
Mehr zum Ankauf in der Stadt lesen Sie bei Auto Ankauf Leverkusen und Unfallauto verkaufen Leverkusen sowie Autoankauf Leverkusen.
Wir übernehmen Pkw, Vans, Geländewagen, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Wohnmobile. Marke, Modell und Baujahr sind für uns zweitrangig.
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Leverkusen und seine Nachbarn
Wir sind nicht nur in Leverkusen aktiv. Auch in den benachbarten Städten kaufen wir Fahrzeuge an:
Fahrzeugankauf Solingen | Autoankauf Bonn | Kfz-Ankauf Remscheid
Antworten auf häufige Fragen aus Leverkusen
- Wie hoch ist der Aufwand für mich?
Gering: Fotos schicken, Termin abstimmen, Papiere bereithalten. Alles andere übernehmen wir.
- Zahlen Sie bar?
Die Bezahlung klären wir vorab mit Ihnen, bevor der Termin stattfindet.
- Was ist, wenn mein Auto kein TÜV mehr hat?
Dann kaufen wir es trotzdem an. Der Zustand fließt in die Bewertung ein, ein Ausschlussgrund ist er nicht.
- Wie funktioniert der Abtransport defekter Autos?
Bei nicht fahrbereiten Fahrzeugen kommt ein Abschleppwagen zu Ihrer Adresse.
- Kann ich mein Auto auch am Wochenende übergeben?
Wir sind montags bis samstags erreichbar und finden meist auch kurzfristig einen Termin.
- Übernehmen Sie Wagen mit Restfinanzierung?
Das lässt sich prüfen. Nennen Sie uns die Eckdaten, dann klären wir gemeinsam, was möglich ist.
Für Anfragen und Rückfragen stehen diese Kanäle offen:
WhatsApp-Bewertung: Bilder, Postleitzahl und Kilometerstand per Nachricht senden
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Autoankauf Stressfrei im Überblick
Wir sind ein Fahrzeugankäufer mit Firmensitz in Bochum. Unsere Kunden sind Privatleute und Betriebe, die ein Gebrauchtfahrzeug, einen Unfallwagen oder ein Schrottauto zuverlässig abgeben möchten. Gearbeitet wird mit klaren Absprachen und eigener Abholung.
Sie erreichen uns montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr, auch aus Leverkusen und dem Umland.