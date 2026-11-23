Krefeld mit seinen rund 227.000 Einwohnern liegt am linken Niederrhein und trägt den Beinamen Samt- und Seidenstadt, den die Textiltradition der Stadt geprägt hat. Pendler nutzen die A57, die Stadt mit Düsseldorf, Neuss und Duisburg verbindet. Bei so viel Verkehr sammeln sich Fahrzeuge an, die niemand mehr braucht: der Zweitwagen mit Motorschaden, der Unfallwagen aus dem Berufsverkehr, der Transporter nach dem Firmenwechsel. Für alle diese Fälle haben wir eine einfache Lösung.
Krefeld besteht aus mehreren Stadtbezirken, darunter Uerdingen, Hüls, Fischeln, Bockum, Oppum und Linn. Die Postleitzahlen liegen zwischen 47798 und 47839. Aus jedem dieser Viertel holen wir Fahrzeuge ab, auch aus engen Seitenstraßen und Hinterhöfen.
Vom ersten Foto bis zum Handschlag
Der Verkauf läuft in vier überschaubaren Etappen ab:
- Nachricht schicken
Eine WhatsApp mit Bildern von außen, innen und vom Motorraum genügt, dazu Kilometerstand, Baujahr und eine kurze Schadensbeschreibung.
- Einschätzung erhalten
Wir prüfen Ihre Angaben und nennen Ihnen einen realistischen Preis, ohne dass Sie dafür einen Termin einplanen müssen.
- Termin in Krefeld vereinbaren
Sind Sie einverstanden, besprechen wir, wann wir Ihr Fahrzeug an Ihrer Adresse in Krefeld abholen können.
- Abholung und Bezahlung
Am Abholtag werden Kaufvertrag und Quittung ausgestellt, danach fährt das Auto mit uns weg.
Auch mit Mängeln willkommen
Ein Wagen muss nicht in Bestform sein, damit wir ihn ankaufen. Gebrauchte Fahrzeuge mit Unfallspuren, kaputtem Getriebe, Rostschäden oder ohne gültige Hauptuntersuchung gehören zu unserem Alltag. Je genauer Sie die Mängel nennen, desto weniger Überraschungen gibt es bei der Übergabe.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Autoankauf ohne TÜV
Schrottfahrzeuge aus Krefeld abholen lassen
Alte Autos, die nur noch Platz wegnehmen, sind oft mehr wert als gedacht. In Krefeld holen wir sie kostenfrei ab, auch wenn sie nicht mehr rollen. Das gilt für Fahrzeuge ohne Kennzeichen ebenso wie für Wagen, die seit Jahren auf einem Parkplatz stehen.
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Schrottauto Ankauf Krefeld
Wer meldet das Auto in Krefeld ab?
Wenn Sie möchten, wir. Wir kümmern uns um die Abmeldung bei der Zulassungsstelle der Stadt Krefeld, sodass Sie weder Wartezeiten noch einen Behördentermin einplanen müssen. Ihnen bleibt lediglich, uns Fahrzeugpapiere und Schlüssel zu übergeben.
Fahrzeugtypen, die wir in Krefeld kaufen
Für Krefeld gibt es drei Seiten mit Details: Autoankauf Krefeld bei der Autoankauf Zentrale, Auto verkaufen in Krefeld sowie Auto Ankauf in Krefeld.
Dazu zählen Pkw aller Hersteller, Kombis, SUV, Lieferwagen, Kleintransporter, Motorräder und Wohnmobile. Alter und Laufleistung sind kein Ausschlusskriterium.
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Krefeld und der Niederrhein
Wer im Umland wohnt, muss nicht nach Krefeld fahren. Wir kaufen auch in diesen Städten an:
Auto verkaufen Moers | Autoankauf Mönchengladbach | Gebrauchtwagen verkaufen Düsseldorf
Fragen und Antworten zum Autoankauf in Krefeld
- Wie läuft die Bewertung ab?
Sie schicken uns Fotos und Eckdaten per WhatsApp. Daraus entsteht eine erste Einschätzung, die wir bei der Abholung mit dem tatsächlichen Zustand abgleichen.
- Ist die Abholung in Krefeld kostenpflichtig?
Nein, die Abholung an Ihrer Adresse ist kostenfrei.
- Können Sie ein Auto ohne Papiere ankaufen?
Das hängt vom Einzelfall ab. Schildern Sie uns die Lage in Ihrer Anfrage, dann sagen wir Ihnen, welche Unterlagen noch fehlen.
- Wie lange dauert es bis zum Termin?
Oft schon am nächsten Werktag, spätestens aber innerhalb einer Woche, je nach Auslastung.
- Was mache ich mit den Kennzeichen?
Wenn wir das Auto abmelden, kümmern wir uns darum. Ansonsten sind die Kennzeichen am Fahrzeug zu belassen, bis die Abmeldung erledigt ist.
- Kaufen Sie auch Firmenfahrzeuge?
Ja, auch Gewerbetreibende aus Krefeld können Transporter und Nutzfahrzeuge bei uns anbieten.
So melden Sie sich bei uns:
WhatsApp-Bewertung: Fotos, Postleitzahl und Kilometerstand schicken, wir melden uns umgehend
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Wer wir sind
Hinter Autoankauf Stressfrei steht ein Fahrzeugankäufer aus Bochum, der in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge und Schrottautos übernimmt. Wir bewerten ehrlich, holen selbst ab und halten uns an das, was wir vorab zugesagt haben.
Das Team ist von Montag bis Samstag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr für Sie da.