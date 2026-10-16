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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib +49 1525 2376589
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Autoankauf Kerpen – Gebrauchtwagen und Unfallwagen im Rhein-Erft-Kreis direkt verkaufen

Von Horrem und Sindorf bis Buir und Blatzheim: Autoankauf Stressfrei kauft in Kerpen Fahrzeuge aller Marken an – auch mit Unfallschaden, Motorschaden oder ohne TÜV, inklusive Abholung.

(lifePR) (Bochum, )
 

Autoankauf Kerpen – Ihr Fahrzeug schnell und sicher verkaufen

Kerpen liegt im Rhein-Erft-Kreis westlich von Köln und ist mit rund 66.000 Einwohnern eine der größten Städte des Kreises. Das Autobahnkreuz Kerpen, an dem sich A4 und A61 treffen, macht die Stadt zu einem Verkehrsknoten zwischen Köln, Aachen und dem Rheinland – und die Kartbahn in Manheim erinnert daran, dass hier Motorsportgeschichte geschrieben wurde. Wo so viel gefahren wird, steht irgendwann der Verkauf eines Fahrzeugs an. Autoankauf Stressfrei aus Bochum macht diesen Schritt einfach: Bewertung per WhatsApp, ein faires Angebot und die komplette Abwicklung bei Ihnen vor Ort.

Kerpen besteht aus zahlreichen Stadtteilen, darunter Kerpen-Mitte, Horrem, Sindorf, Brüggen, Türnich, Balkhausen, Blatzheim und Buir. Die Postleitzahlen liegen zwischen 50169 und 50171. Wir holen Ihr Fahrzeug in jedem Stadtteil ab.

Fahrzeug verkaufen in Kerpen – so funktioniert es

Der Verkauf an uns ist klar geregelt und schnell erledigt:

Schritt 1 – Anfrage per WhatsApp
Fotos oder ein Video, Ihre Postleitzahl in Kerpen, Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und bekannte Mängel – mehr brauchen wir für die Erstbewertung nicht.

Schritt 2 – Faires Angebot
Wir melden uns zeitnah mit einem unverbindlichen Angebot, das sich am echten Zustand orientiert.

Schritt 3 – Abholung vereinbaren
Sie nennen uns Ihren Wunschtermin – ob in Sindorf, Horrem oder Buir.

Schritt 4 – Vertrag und Übergabe
Kaufvertrag, Quittung, Schlüssel und Papiere werden bei einem einzigen Termin übergeben. Die Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch kostenfrei.

Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen

Unfallwagen und Fahrzeuge mit Motorschaden in Kerpen

Auf A4 und A61 bleiben Unfälle leider nicht aus. Wir kaufen in Kerpen unter anderem:

Unfallwagen mit Front-, Heck- oder Seitenschaden

Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden

Autos mit Motor-, Getriebe- oder Turboschaden

Fahrzeuge ohne gültigen TÜV

Fahrzeuge mit hoher Laufleistung

Wir bewerten ehrlich und halten uns bei der Übergabe an das vereinbarte Angebot.

Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf Kerpen | Auto mit Motorschaden verkaufen in NRW | Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto in Kerpen verkaufen – mit kostenloser Abholung

Auch Fahrzeuge, die nicht mehr auf die Straße gehören, holen wir in Kerpen kostenfrei ab:

Schrottautos aller Marken

Fahrzeuge nach Brand- oder Hagelschaden

Abgemeldete oder lange abgestellte Fahrzeuge

Auf Wunsch mit Verwertungsnachweis

Mehr dazu: Schrottauto Ankauf Kerpen | Unfallauto verkaufen

KFZ-Abmeldung in Kerpen – ohne Behördengang

Die Abmeldung bei der Zulassungsstelle des Rhein-Erft-Kreises übernehmen wir auf Wunsch kostenfrei:

Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Behörde

Übernahme aller Dokumente und Schlüssel

Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Abholung

Kostenlose Abholung in Horrem, Sindorf, Türnich oder Kerpen-Mitte

Alle Fahrzeugtypen in Kerpen

Mehr zum Ankauf vor Ort finden Sie beim Autoankauf Kerpen der Autoankauf Zentrale, beim Auto Ankauf in Kerpen und beim Autobarankauf Kerpen.

Wir kaufen in Kerpen:

PKW aller Marken – VW, Ford, Opel, Mercedes, BMW, Audi, Hyundai, Kia u. v. m.

Kombis, Vans und SUVs

Transporter und Nutzfahrzeuge

Firmenwagen

Wohnmobile

Motorräder

Mehr dazu: Autoankauf mit Abholung | Autoankauf in der Nähe

Autoankauf im Rhein-Erft-Kreis und Umgebung

Neben Kerpen sind wir in Köln, im Rhein-Erft-Kreis und im Raum Aachen für Sie unterwegs:

Autoankauf Köln | Autoankauf in Köln | Auto Ankauf Eschweiler | Schrottauto Ankauf Würselen

FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Kerpen
  1. Kaufen Sie in Kerpen Unfallwagen an?
    Ja. Wir kaufen Unfallfahrzeuge jeder Art, auch nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und wirtschaftliche Totalschäden.
  2. Kann ich mein Auto per WhatsApp bewerten lassen?
    Ja. Senden Sie Fotos, Postleitzahl, Kilometerstand und bekannte Mängel – Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung.
  3. Holen Sie auch in Buir und Blatzheim ab?
    Ja. Wir holen Fahrzeuge in allen Kerpener Stadtteilen ab.
  4. Übernehmen Sie die Abmeldung im Rhein-Erft-Kreis?
    Ja, auf Wunsch kostenfrei.
  5. Wie schnell ist ein Termin möglich?
    Meist innerhalb weniger Werktage, oft schon am nächsten Werktag.
  6. Sind Sie auch in Frechen, Bergheim und Erftstadt tätig?
    Ja. Wir kaufen im gesamten Rhein-Erft-Kreis sowie in Köln an.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Auto in Kerpen stressfrei verkaufen

WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → schnelle Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr

Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer im Rheinland und Ruhrgebiet

Autoankauf Stressfrei ist ein Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum. Seit Jahren kaufen wir Fahrzeuge von Privatpersonen und Unternehmen in ganz NRW an – schnell, fair und ohne Risiko.

Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Wir kaufen gepflegte Gebrauchtwagen ebenso wie Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden und Schrottautos.

Was uns auszeichnet:

Faire und transparente Bewertung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung

Erstbewertung per WhatsApp — ohne Terminpflicht

Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer

Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage

Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschaden oder abgelaufener TÜV sind kein Problem

Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden

Bundesweiter Service — mit Schwerpunkt in NRW und im Ruhrgebiet

Ob in Kerpen, Frechen, Bergheim oder Köln – Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Wir sind montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.

Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

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