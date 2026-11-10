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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Marek Laib
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Autoankauf Erftstadt: Auto verkaufen in Liblar, Lechenich oder Friesheim – wir holen es ab und kümmern uns um die Abmeldung

Autoankauf Stressfrei kauft Fahrzeuge in Erftstadt und allen Stadtteilen: mit unverbindlicher Einschätzung, Abholung ohne Aufpreis und Abmeldung beim Rhein-Erft-Kreis auf Wunsch.

(lifePR) (Bochum, )
 

Erftstadt: Der Weg vom alten Auto zum erledigten Verkauf

Erftstadt liegt in der Jülich-Zülpicher Börde, etwa 20 Kilometer südwestlich von Köln, und zählt knapp 48.500 Einwohner. Schloss Gracht in Liblar, die Landesburg Lechenich, der Liblarer See und der Naturpark Rheinland geben der Stadt ihr Gesicht; A 1 und A 61 treffen am Kreuz Bliesheim zusammen, und die Eifelstrecke bringt Pendler in die Domstadt. Wer täglich fährt, braucht ein verlässliches Auto – und wenn das nicht mehr der Fall ist, kaufen wir es ab.

Wir fahren in alle Stadtteile: Liblar, Lechenich, Erp, Friesheim, Gymnich, Kierdorf, Bliesheim, Borr, Niederberg, Dirmerzheim, Blessem, Herrig, Köttingen, Ahrem, Frauenthal und Konradsheim. Die Postleitzahl 50374 ist unser Anhaltspunkt. Nennen Sie uns Ihre Adresse, und wir planen die Fahrt.

Verkaufen in vier Schritten

Schicken Sie uns die wichtigsten Angaben und mehrere Fotos. Wir melden uns mit einer Einschätzung. Passt sie, vereinbaren wir einen Termin. Vor Ort unterschreiben wir, Sie erhalten das Geld, wir übernehmen den Wagen.

Abgefahrene Reifen, Getriebeschaden, Ölverlust, Unfallschaden an der Front – für uns kein Grund zum Ablehnen. Selbst ein Fahrzeug, das seit Monaten auf dem Hof steht, nehmen wir mit.

Lohnt sich nur noch die Verschrottung, organisieren wir sie fachgerecht und senden Ihnen den Verwertungsnachweis.

Beim Rhein-Erft-Kreis (Kennzeichen BM) melden wir das Fahrzeug auf Wunsch ab. Dafür reichen Papiere, Kennzeichen und eine Vollmacht.

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Fragen und Antworten für Erftstädter

Kommen Sie auch nach Blessem?
Ja, überall in Erftstadt.

Was zahle ich für die Abholung?
Nichts, sie ist inklusive.

Kann ich einen Unfallwagen verkaufen?
Ja, auch fahrunfähige Fahrzeuge kaufen wir.

Wie wird bezahlt?
Das Geld erhalten Sie, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist.

Was brauche ich dafür?
Ausweis, Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Schlüssel.

Zu welchen Zeiten kann ich anrufen?
Montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr.

Kontakt für Erftstadt

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum

Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr

Über uns: Wir sind Autoankauf Stressfrei und kaufen Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen an – ehrlich, nachvollziehbar und mit einem festen Ansprechpartner.

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

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