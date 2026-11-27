Dinslaken im Kreis Wesel zählt rund 68.000 Einwohner und liegt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Mit der A3 und der A59 führen zwei Autobahnen am Stadtgebiet vorbei, und auch die Nähe zu Duisburg und Oberhausen sorgt für viel Verkehr. Fahrzeuge, die dabei Schaden nehmen oder einfach in die Jahre kommen, sind bei uns richtig.
Zu Dinslaken gehören die Stadtteile Lohberg, Hiesfeld, Eppinghoven, Averbruch und Oberlohberg. Die Postleitzahlen liegen zwischen 46535 und 46539. Aus allen diesen Vierteln holen wir ab.
Verkauf in Dinslaken: Vier Schritte
Der Ablauf im Überblick:
Anfrage per Foto
Schicken Sie uns Bilder, Baujahr, Kilometerstand und Zustand per WhatsApp.
Unser Vorschlag
Wir melden uns mit einem Preis, den Sie in Ruhe prüfen können.
Abholung in Dinslaken
Sagen Sie zu, legen wir gemeinsam die Abholung fest.
Übergabe des Wagens
Wir prüfen den Wagen, schließen den Vertrag ab und nehmen ihn mit.
Mehr Informationen: Auto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
Auch beschädigte Fahrzeuge nehmen wir an
Ob Blechschaden, defekter Motor oder abgelaufene Hauptuntersuchung: Wir bewerten jedes Fahrzeug nach seinem Zustand. Auch hohe Laufleistungen und ältere Baujahre schließen den Ankauf nicht aus. Eine ehrliche Schilderung vorab hilft, dass der besprochene Preis gilt.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen
Nicht mehr fahrbereit? Wir holen auch in Dinslaken ab
Auch nicht fahrbereite Autos holen wir in Dinslaken ab, bei Bedarf mit einem Abschleppwagen. Totalschäden, Fahrzeuge ohne Zulassung und Wagen mit fehlenden Papieren schauen wir uns ebenfalls an.
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Schrottauto Ankauf Dinslaken
Abmeldung für Dinslaken
Die Abmeldung läuft über das Kreisamt in Wesel. Auf Wunsch melden wir das Fahrzeug dort ab, damit Sie keinen Termin im Amt brauchen. Die Fahrzeugpapiere und Schlüssel nehmen wir bei der Übergabe entgegen.
Ankauf in Dinslaken: Welche Fahrzeuge gefragt sind
Mehr zu Dinslaken auf diesen Seiten: Auto Ankauf Dinslaken | Unfallauto verkaufen Dinslaken | Autoankauf Dinslaken.
Wir übernehmen Pkw, Transporter, SUV, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile aller Marken.
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Von Dinslaken aus am Niederrhein
Von hier aus erreichen wir auch diese Städte:
Autoankauf Wesel | Auto verkaufen in Moers | Fahrzeugankauf Düsseldorf
Was Dinslakener vor dem Verkauf wissen wollen
- Wie schnell kann die Abholung erfolgen?
Nach Ihrer Zusage meist binnen weniger Werktage.
- Muss ich selbst zum Amt?
Nein, auf Wunsch melden wir das Auto für Sie ab.
- Kaufen Sie auch Autos ohne TÜV?
Ja, ein fehlender TÜV steht dem Ankauf nicht im Weg.
- Was kostet die Abholung?
Die Abholung ist kostenfrei.
- Welche Unterlagen brauche ich?
Bringen Sie Ihren Ausweis, den Fahrzeugschein, falls vorhanden den Brief und sämtliche Schlüssel mit.
- Holen Sie auch in Lohberg oder Hiesfeld ab?
Ja, in ganz Dinslaken, auch am Stadtrand.
Unsere Kontaktdaten:
WhatsApp-Bewertung: Fotos, Postleitzahl und Kilometerstand senden
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Montag bis Samstag, 08:00 bis 20:00 Uhr
Das Team hinter dem Ankauf
Autoankauf Stressfrei kommt aus Bochum und kauft in Nordrhein-Westfalen Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge und Schrottautos an. Wir besprechen Preis und Ablauf vorab und holen selbst ab.
Montags bis samstags sind wir von 08:00 bis 20:00 Uhr für Sie erreichbar.