Autoankauf Bochum – Ihr Fahrzeug verkaufen direkt im Herzen des Ruhrgebiets

Autoankauf Bochum – Fahrzeug verkaufen mit Sofortbewertung, Abholung & Abmeldung
Bochum liegt im Zentrum des Ruhrgebiets — zwischen Dortmund, Essen und Herne, direkt an der A40 und A44. Was einst durch Stahl und Bergbau geprägt war, ist heute eine moderne Universitäts- und Dienstleistungsstadt mit rund 365.000 Einwohnern. Und genau hier hat Autoankauf Stressfrei seinen Firmensitz — in der Viktoriastraße 16, 44787 Bochum. Wer in Bochum sein Fahrzeug verkaufen möchte, ist bei uns im wahrsten Sinne des Wortes am richtigen Ort: kürzeste Wege, sofortige Rückmeldung per WhatsApp, kostenlose Abholung und vollständige Abwicklung an einem einzigen Termin.
Bochum erstreckt sich auf 145 km² mit 38 Stadtteilen und den Postleitzahlen 44787 bis 44894. Ob Sie in Bochum-Mitte, Wattenscheid, Langendreer, Weitmar, Linden, Harpen, Stiepel, Hordel, Hiltrop, Gerthe, Riemke oder einem anderen Stadtteil wohnen — wir sind in wenigen Minuten bei Ihnen. Als Bochumer Unternehmen kennen wir die Stadt und ihre Stadtteile bestens.
Fahrzeugankauf in Bochum – direkt, lokal & ohne Wartezeit
Der gesamte Verkaufsprozess ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt — ohne Inserate, ohne Besichtigungstourismus, ohne Risiko:
Schritt 1 – WhatsApp-Anfrage
Fotos oder ein kurzes Video des Fahrzeugs (Außen, Innen, Motorraum), Ihre Bochumer Postleitzahl (44787–44894), Kilometerstand, Baujahr, Marke/Modell und alle bekannten Mängel — bitte vollständig und offen angeben.
Schritt 2 – Sofortige Rückmeldung
Wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung — ohne Terminpflicht, ohne versteckte Bedingungen.
Schritt 3 – Termin vereinbaren
Sie akzeptieren unser Angebot — als Bochumer Unternehmen sind wir oft noch am selben Tag bei Ihnen.
Schritt 4 – Alles in einem Termin
Fahrzeugübergabe, Kaufvertrag, Quittung — alles an einem einzigen Termin. KFZ-Abmeldung auf Wunsch kostenfrei inklusive.
Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen
Unfallwagen, Motorschaden & Co. – kein Zustand schließt uns aus
Kein Fahrzeugzustand schließt uns als Käufer aus. Details zu unserem Bochumer Service finden Sie aufAutoankauf Bochum und Auto mit Motorschaden verkaufen Bochum:
Unfallfahrzeuge mit Karosserie-, Rahmen- oder Frontschäden
Motorschaden oder Getriebedefekt — auch vollständig fahruntüchtige Fahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV oder mit lange abgelaufenem TÜV
Hohe Kilometerleistung — kein Ausschlusskriterium
Ältere Fahrzeuge mit oder ohne vollständige Papiere
Totalschäden — auch wirtschaftliche Totalschäden nach Unfall
Wir bewerten Ihr Fahrzeug ehrlich und machen Ihnen ein faires Angebot — ohne nachträgliche Abzüge bei der Übergabe.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen | Autoankauf ohne TÜV
Schrottauto verkaufen in Recklinghausen – kostenlose Abholung
Schrottfahrzeuge und Totalschäden vergüten wir fair — mehr Infos unterSchrottauto Ankauf Bochum und Transporter Ankauf Bochum. In Bochum holen wir kostenlos ab:
Schrottfahrzeuge aller Marken und Baujahre
Fahrzeuge nach Totalschaden oder Brandschaden
Fahrzeuge ohne Zulassung oder mit fehlenden Dokumenten
Jahrelang stillgelegte Fahrzeuge
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
KFZ-Abmeldung in Recklinghausen – wir übernehmen das für Sie
Auf Wunsch übernehmen wir die KFZ-Abmeldung — kostenfrei, ohne Gang zur Zulassungsstelle Bochum in der Westring:
Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Amt
Übergabe aller Fahrzeugdokumente (Brief, Schein, Schlüssel)
Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe
Kostenlose Abholung in allen 38 Bochumer Stadtteilen — von Wattenscheid bis Langendreer, von Stiepel bis Gerthe
Alle Fahrzeugtypen in Recklinghausen
PKW, Transporter, SUV, Nutzfahrzeuge, Motorräder — alles. Unser komplettes Bochumer Angebot unterAutoankauf Bochum Zentrale, Unfallauto verkaufen Bochum und Auto Ankauf Bochum:
PKW aller Marken — BMW, Mercedes, VW, Opel, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Audi u. v. m.
Transporter und Vans
SUV und Geländewagen
Nutzfahrzeuge und Kleintransporter
Motorräder — auch bei Totalschaden
Wohnmobile — auch ältere Baujahre
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Autoankauf in der Region – Recklinghausen und Umgebung
Als Bochumer Unternehmen sind wir im gesamten Ruhrgebiet aktiv — auch in diesen Nachbarstädten:
Autoankauf Herne | Autoankauf Dorsten | Autoankauf Bochum | Autoankauf Essen
FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Bochum
- Kaufen Sie auch Fahrzeuge mit Motorschaden in Bochum an?
Ja, ausdrücklich. Wir kaufen Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebedefekt oder anderen schwerwiegenden Mängeln an. Senden Sie uns Fotos per WhatsApp — wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung zurück.
- Kann ich mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten lassen?
Ja, das empfehlen wir ausdrücklich. Senden Sie PLZ, Fotos oder ein kurzes Video sowie Kilometerstand und bekannte Mängel. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung — ohne Terminpflicht und ohne Verpflichtung.
- Mein Auto hat keinen TÜV – kaufen Sie es in Bochum trotzdem an?
Ja. Ein abgelaufener oder fehlender TÜV ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir bewerten das Fahrzeug fair und holen es auch ohne Fahrtüchtigkeit direkt in Bochum ab — auch am Wochenende auf Anfrage.
- Wird die KFZ-Abmeldung in Bochum übernommen?
Ja, kostenfrei — als Bochumer Unternehmen kennen wir die Abläufe bei der Zulassungsstelle Bochum genau und erledigen das für Sie.
- Wie schnell bekomme ich einen Abholtermin in Bochum?
In der Regel innerhalb weniger Werktage. Da wir in Bochum ansässig sind, können wir oft noch am selben Tag oder am nächsten Morgen bei Ihnen sein.
- Kaufen Sie auch Transporter und Nutzfahrzeuge in Bochum an?
Ja. Transporter aller Marken — VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit und andere — kaufen wir in Bochum an, auch mit hoher Laufleistung oder technischen Mängeln.
WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → sofortige Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr
Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer im Ruhrgebiet und deutschlandweit
Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum, der seit Jahren Privatpersonen und Gewerbetreibenden in ganz NRW und Deutschland dabei hilft, ihr Fahrzeug schnell, fair und unkompliziert zu verkaufen — ohne Stress, ohne Risiko und ohne lange Wartezeiten.
Unser Ziel ist es, den Fahrzeugverkauf so einfach wie möglich zu gestalten: Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein nerviger Privatverkauf, keine unseriösen Angebote, keine Rückabwicklungen. Wir kaufen Fahrzeuge aller Art an — vom gepflegten Gebrauchtwagen über Unfallfahrzeuge bis hin zu Schrottautos und Totalschäden.
Was uns auszeichnet:
Faire und transparente Preisgestaltung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung
Sofortige WhatsApp-Bewertung — keine Terminpflicht für die Ersteinschätzung
Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer
Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage
Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschäden, abgelaufener TÜV kein Problem
Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden vor Ort
Bundesweiter Service — von NRW und dem Ruhrgebiet bis in alle deutschen Großstädte
Ob Sie in Bochum selbst oder in einer der umliegenden Städte wie Herne, Dortmund, Essen oder Witten wohnen — Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und berät Sie schnell und kompetent rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs.
Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de