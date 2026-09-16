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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib +49 1525 2376589
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Bochum – Ihr Fahrzeug verkaufen direkt im Herzen des Ruhrgebiets

PKW, Transporter, Schrottauto & Unfallwagen ankaufen in Bochum

(lifePR) (Bochum, )
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Autoankauf Bochum – Fahrzeug verkaufen mit Sofortbewertung, Abholung & Abmeldung

Bochum liegt im Zentrum des Ruhrgebiets — zwischen Dortmund, Essen und Herne, direkt an der A40 und A44. Was einst durch Stahl und Bergbau geprägt war, ist heute eine moderne Universitäts- und Dienstleistungsstadt mit rund 365.000 Einwohnern. Und genau hier hat Autoankauf Stressfrei seinen Firmensitz — in der Viktoriastraße 16, 44787 Bochum. Wer in Bochum sein Fahrzeug verkaufen möchte, ist bei uns im wahrsten Sinne des Wortes am richtigen Ort: kürzeste Wege, sofortige Rückmeldung per WhatsApp, kostenlose Abholung und vollständige Abwicklung an einem einzigen Termin.

Bochum erstreckt sich auf 145 km² mit 38 Stadtteilen und den Postleitzahlen 44787 bis 44894. Ob Sie in Bochum-Mitte, Wattenscheid, Langendreer, Weitmar, Linden, Harpen, Stiepel, Hordel, Hiltrop, Gerthe, Riemke oder einem anderen Stadtteil wohnen — wir sind in wenigen Minuten bei Ihnen. Als Bochumer Unternehmen kennen wir die Stadt und ihre Stadtteile bestens.

Fahrzeugankauf in Bochum – direkt, lokal & ohne Wartezeit

Der gesamte Verkaufsprozess ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt — ohne Inserate, ohne Besichtigungstourismus, ohne Risiko:

Schritt 1 – WhatsApp-Anfrage
Fotos oder ein kurzes Video des Fahrzeugs (Außen, Innen, Motorraum), Ihre Bochumer Postleitzahl (44787–44894), Kilometerstand, Baujahr, Marke/Modell und alle bekannten Mängel — bitte vollständig und offen angeben.

Schritt 2 – Sofortige Rückmeldung
Wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung — ohne Terminpflicht, ohne versteckte Bedingungen.

Schritt 3 – Termin vereinbaren
Sie akzeptieren unser Angebot — als Bochumer Unternehmen sind wir oft noch am selben Tag bei Ihnen.

Schritt 4 – Alles in einem Termin
Fahrzeugübergabe, Kaufvertrag, Quittung — alles an einem einzigen Termin. KFZ-Abmeldung auf Wunsch kostenfrei inklusive.

Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen

Unfallwagen, Motorschaden & Co. – kein Zustand schließt uns aus

Kein Fahrzeugzustand schließt uns als Käufer aus. Details zu unserem Bochumer Service finden Sie aufAutoankauf Bochum und Auto mit Motorschaden verkaufen Bochum:

Unfallfahrzeuge mit Karosserie-, Rahmen- oder Frontschäden

Motorschaden oder Getriebedefekt — auch vollständig fahruntüchtige Fahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV oder mit lange abgelaufenem TÜV

Hohe Kilometerleistung — kein Ausschlusskriterium

Ältere Fahrzeuge mit oder ohne vollständige Papiere

Totalschäden — auch wirtschaftliche Totalschäden nach Unfall

Wir bewerten Ihr Fahrzeug ehrlich und machen Ihnen ein faires Angebot — ohne nachträgliche Abzüge bei der Übergabe.

Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen | Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto verkaufen in Recklinghausen – kostenlose Abholung

Schrottfahrzeuge und Totalschäden vergüten wir fair — mehr Infos unterSchrottauto Ankauf Bochum und Transporter Ankauf Bochum. In Bochum holen wir kostenlos ab:

Schrottfahrzeuge aller Marken und Baujahre

Fahrzeuge nach Totalschaden oder Brandschaden

Fahrzeuge ohne Zulassung oder mit fehlenden Dokumenten

Jahrelang stillgelegte Fahrzeuge

Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis

KFZ-Abmeldung in Recklinghausen – wir übernehmen das für Sie

Auf Wunsch übernehmen wir die KFZ-Abmeldung — kostenfrei, ohne Gang zur Zulassungsstelle Bochum in der Westring:

Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Amt

Übergabe aller Fahrzeugdokumente (Brief, Schein, Schlüssel)

Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe

Kostenlose Abholung in allen 38 Bochumer Stadtteilen — von Wattenscheid bis Langendreer, von Stiepel bis Gerthe

Alle Fahrzeugtypen in Recklinghausen

PKW, Transporter, SUV, Nutzfahrzeuge, Motorräder — alles. Unser komplettes Bochumer Angebot unterAutoankauf Bochum Zentrale, Unfallauto verkaufen Bochum und Auto Ankauf Bochum:

PKW aller Marken — BMW, Mercedes, VW, Opel, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Audi u. v. m.

Transporter und Vans

SUV und Geländewagen

Nutzfahrzeuge und Kleintransporter

Motorräder — auch bei Totalschaden

Wohnmobile — auch ältere Baujahre

Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe

Autoankauf in der Region – Recklinghausen und Umgebung

Als Bochumer Unternehmen sind wir im gesamten Ruhrgebiet aktiv — auch in diesen Nachbarstädten:

Autoankauf Herne | Autoankauf Dorsten | Autoankauf Bochum | Autoankauf Essen

FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Bochum
  1. Kaufen Sie auch Fahrzeuge mit Motorschaden in Bochum an?
    Ja, ausdrücklich. Wir kaufen Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebedefekt oder anderen schwerwiegenden Mängeln an. Senden Sie uns Fotos per WhatsApp — wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung zurück.
  2. Kann ich mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten lassen?
    Ja, das empfehlen wir ausdrücklich. Senden Sie PLZ, Fotos oder ein kurzes Video sowie Kilometerstand und bekannte Mängel. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung — ohne Terminpflicht und ohne Verpflichtung.
  3. Mein Auto hat keinen TÜV – kaufen Sie es in Bochum trotzdem an?
    Ja. Ein abgelaufener oder fehlender TÜV ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir bewerten das Fahrzeug fair und holen es auch ohne Fahrtüchtigkeit direkt in Bochum ab — auch am Wochenende auf Anfrage.
  4. Wird die KFZ-Abmeldung in Bochum übernommen?
    Ja, kostenfrei — als Bochumer Unternehmen kennen wir die Abläufe bei der Zulassungsstelle Bochum genau und erledigen das für Sie.
  5. Wie schnell bekomme ich einen Abholtermin in Bochum?
    In der Regel innerhalb weniger Werktage. Da wir in Bochum ansässig sind, können wir oft noch am selben Tag oder am nächsten Morgen bei Ihnen sein.
  6. Kaufen Sie auch Transporter und Nutzfahrzeuge in Bochum an?
    Ja. Transporter aller Marken — VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit und andere — kaufen wir in Bochum an, auch mit hoher Laufleistung oder technischen Mängeln.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Auto stressfrei in Bochum verkaufen

WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → sofortige Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr

Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer im Ruhrgebiet und deutschlandweit

Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum, der seit Jahren Privatpersonen und Gewerbetreibenden in ganz NRW und Deutschland dabei hilft, ihr Fahrzeug schnell, fair und unkompliziert zu verkaufen — ohne Stress, ohne Risiko und ohne lange Wartezeiten.

Unser Ziel ist es, den Fahrzeugverkauf so einfach wie möglich zu gestalten: Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein nerviger Privatverkauf, keine unseriösen Angebote, keine Rückabwicklungen. Wir kaufen Fahrzeuge aller Art an — vom gepflegten Gebrauchtwagen über Unfallfahrzeuge bis hin zu Schrottautos und Totalschäden.

Was uns auszeichnet:

Faire und transparente Preisgestaltung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung

Sofortige WhatsApp-Bewertung — keine Terminpflicht für die Ersteinschätzung

Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer

Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage

Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschäden, abgelaufener TÜV kein Problem

Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden vor Ort

Bundesweiter Service — von NRW und dem Ruhrgebiet bis in alle deutschen Großstädte

Ob Sie in Bochum selbst oder in einer der umliegenden Städte wie Herne, Dortmund, Essen oder Witten wohnen — Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und berät Sie schnell und kompetent rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs.

Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de

 

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

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