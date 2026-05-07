Auto verkaufen ohne Stress – Autoankauf-Stressfrei.de kauft Gebrauchtwagen, Unfallwagen und Fahrzeuge mit Motorschaden direkt beim Kunden ab
Wir kaufen ihren Wagen - Unfallauto oder mit Mit Motorschaden für den Autoexport
Was Autoankauf-Stressfrei.de von klassischen Gebrauchtwagenhändlern unterscheidet: Das erfahrene Team kommt direkt zum Kunden nach Hause, an den Arbeitsplatz oder an den Standort des Fahrzeugs – kein Schleppen, kein Aufwand, keine Terminprobleme. Alle Details zum mobilen Autoankauf in der Nähe sowie zum unkomplizierten Auto verkaufen finden Interessierte direkt auf der Website.
Faire Preise für jeden Fahrzeugzustand – auch mit Motorschaden und Totalschaden
Das Besondere am Service von Autoankauf-Stressfrei.de: Kilometerstand, Umweltplakette und Vorschäden spielen beim Ankaufspreis keine entscheidende Rolle. Das Unternehmen kauft ausdrücklich auch Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebeschaden, Hagelschaden, Wasserschaden oder nach einem Unfall an – und das zu fairen, marktgerechten Preisen. Durch enge Partnerschaften mit Automärkten im In- und Ausland ist Autoankauf-Stressfrei.de in der Lage, auch für stark beschädigte Fahrzeuge attraktive Ankaufspreise anzubieten, die über dem normalen Schrottwert liegen.
Wer unsicher ist, ob sein Fahrzeug überhaupt noch einen Restwert hat, kann einfach Fotos per WhatsApp an das Team senden und erhält noch vor dem Besichtigungstermin eine erste, unverbindliche Preiseinschätzung – schnell, unkompliziert und ohne Verpflichtung.
So läuft der Autoankauf bei Autoankauf-Stressfrei.de ab:
Fahrzeugdaten und Bilder per Telefon, E-Mail oder WhatsApp übermitteln
Kostenlose und unverbindliche Fahrzeugbewertung durch erfahrene Mitarbeiter
Verbindliches Ankaufangebot – ohne versteckte Abzüge
Kostenlose Abholung direkt beim Kunden – auch mit firmeneigenem Abschleppdienst
Sofortige Barzahlung bei Fahrzeugübergabe
Übernahme aller Formalitäten inklusive Fahrzeugabmeldung auf Wunsch
Autoankauf in Dortmund, Düsseldorf, Münster, Mönchengladbach und ganz NRW
Autoankauf-Stressfrei.de ist in der gesamten Region Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus bundesweit aktiv. Stadtspezifische Informationen und direkte Kontaktmöglichkeiten finden Fahrzeugbesitzer auf den jeweiligen Stadtseiten: Autoankauf Dortmund, Autoankauf Düsseldorf, Autoankauf Münster sowie Autoankauf Mönchengladbach. Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte Ruhrgebiet sowie alle großen Städte in NRW – von Köln und Bonn bis Bielefeld und Aachen.
Häufige Fragen rund um den Autoverkauf beantwortet
Auf der umfangreichen FAQ-Seite von Autoankauf-Stressfrei.de finden Fahrzeugbesitzer Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um den Autoverkauf: Welche Unterlagen werden benötigt? Kann auch eine Drittperson das Fahrzeug übergeben? Was passiert mit ausgeschlachteten Fahrzeugen? Wann findet die Bezahlung statt? Das Team steht zudem telefonisch und per WhatsApp jederzeit für individuelle Fragen zur Verfügung.
Folgende Fahrzeuge werden von Autoankauf-Stressfrei.de angekauft:
Gebrauchtwagen aller Marken, Modelle und Baujahre
Unfallwagen und wirtschaftliche Totalschäden
Fahrzeuge mit Motorschaden oder Getriebeschaden
Transporter, Sprinter, Fiat Ducato und andere Nutzfahrzeuge
VW Multivan, Busse und Vans
Fahrzeuge mit abgelaufenem TÜV oder fehlenden Papieren
Export- und Flottenfahrzeuge
Warum Autoankauf-Stressfrei.de die erste Wahl beim Autoverkauf ist:
✅ Mobiler Rundum-Service – das Team kommt direkt zum Kunden
✅ Faire Preise – auch für beschädigte und nicht fahrbereite Fahrzeuge
✅ Sofortige Barzahlung – direkt bei Fahrzeugübergabe vor Ort
✅ Schnelle Abwicklung – in den meisten Fällen innerhalb von 24 Stunden
✅ Alle Formalitäten inklusive – Kaufvertrag, Abmeldung, Abholung
✅ Bundesweit aktiv – Schwerpunkt NRW und Ruhrgebiet
✅ Keine versteckten Kosten – transparente und faire Abwicklung
Kontakt:
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Telefon: 0152 / 55457304
WhatsApp: Fahrzeugfotos und Anfragen jederzeit willkommen