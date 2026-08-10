Auto verkaufen in Münster – in der Fahrradstadt, fair & mit Abholung

Münster ist die Hauptstadt des Münsterlandes und mit rund 315.000 Einwohnern eine der größten Städte Westfalens — bekannt als Fahrradstadt, Universitätsstadt und Kulturzentrum mit hoher Lebensqualität. Wer hier sein Fahrzeug verkaufen möchte, braucht einen zuverlässigen Partner, der fair bewertet und schnell handelt. Autoankauf Stressfrei mit Sitz in der Viktoriastraße 16, 44787 Bochum, bietet genau das: Fahrzeugbewertung per WhatsApp, faire Preisermittlung und vollständige Abwicklung an einem einzigen Termin — direkt in Münster.
Münster erstreckt sich auf 303 km² mit sechs Stadtbezirken und zahlreichen Stadtteilen. Die Postleitzahlen reichen von 48143 bis 48167. Ob Sie in Münster-Mitte, Münster-Nord, Münster-Ost, Hiltrup, Roxel, Nienberge, Wolbeck, Albachten, Handorf oder Berg Fidel wohnen — wir holen Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab oder bewerten es sofort per WhatsApp.
Fahrzeugankauf in Münster – so läuft es ab
Der gesamte Verkaufsprozess ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt — ohne Inserate, ohne Besichtigungstourismus, ohne Risiko:
Schritt 1 – WhatsApp-Anfrage
Fotos oder ein kurzes Video des Fahrzeugs (Außen, Innen, Motorraum), Ihre Münsteraner Postleitzahl (48143–48167), Kilometerstand, Baujahr, Marke/Modell und alle bekannten Mängel — bitte vollständig und offen angeben.
Schritt 2 – Sofortige Rückmeldung
Wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung — ohne Terminpflicht, ohne versteckte Bedingungen.
Schritt 3 – Termin vereinbaren
Sie akzeptieren unser Angebot, wir vereinbaren einen Abholtermin direkt bei Ihnen in Münster.
Schritt 4 – Alles in einem Termin
Fahrzeugübergabe, Kaufvertrag, Quittung — alles an einem einzigen Termin. KFZ-Abmeldung auf Wunsch kostenfrei inklusive.
? Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen
Unfallwagen, Motorschaden & Co. – kein Zustand schließt uns aus
Ob Unfallschaden, technischer Defekt oder abgelaufener TÜV — wir kaufen in Münster Fahrzeuge jeder Art an. Alle Details zu unserem Service finden Sie auf unserer SeiteAutoankauf Münster:
Unfallfahrzeuge mit Karosserie-, Rahmen- oder Frontschäden
Motorschaden oder Getriebedefekt — auch vollständig fahruntüchtige Fahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV oder mit lange abgelaufenem TÜV
Hohe Kilometerleistung — kein Ausschlusskriterium
Ältere Fahrzeuge mit oder ohne vollständige Papiere
Totalschäden — auch wirtschaftliche Totalschäden nach Unfall
Wir bewerten Ihr Fahrzeug ehrlich und machen Ihnen ein faires Angebot — ohne nachträgliche Abzüge bei der Übergabe.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen | Autoankauf ohne TÜV
Schrottauto verkaufen in Recklinghausen – kostenlose Abholung
Auch stark beschädigte oder fahruntüchtige Fahrzeuge haben einen Restwert — und den vergüten wir fair. Unser Angebot für Fahrzeuge mit Motorschaden finden Sie unterAuto mit Motorschaden verkaufen Münster. Schrottfahrzeuge holen wir in Münster kostenlos ab:
Schrottfahrzeuge aller Marken und Baujahre
Fahrzeuge nach Totalschaden oder Brandschaden
Fahrzeuge ohne Zulassung oder mit fehlenden Dokumenten
Jahrelang stillgelegte Fahrzeuge
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
KFZ-Abmeldung in Recklinghausen – wir übernehmen das für Sie
Auf Wunsch übernehmen wir die vollständige KFZ-Abmeldung Ihres Fahrzeugs — kostenfrei, ohne dass Sie die Zulassungsstelle Münster aufsuchen müssen:
Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Amt
Übergabe aller Fahrzeugdokumente (Brief, Schein, Schlüssel)
Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe
Kostenlose Abholung an Ihrer Adresse — in Münster-Mitte, Hiltrup, Roxel, Wolbeck oder Handorf
Alle Fahrzeugtypen in Recklinghausen
Autoankauf Stressfrei kauft nahezu jedes Fahrzeug in Münster an. Weitere Informationen zu unserem Unfallwagen-Ankauf in Münster finden Sie unterUnfallauto verkaufen Münster. Unabhängig von Marke, Modell, Alter oder Zustand:
PKW aller Marken — BMW, Mercedes, VW, Opel, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Audi u. v. m.
Transporter und Vans
SUV und Geländewagen
Nutzfahrzeuge und Kleintransporter
Motorräder — auch bei Totalschaden
Wohnmobile — auch ältere Baujahre
Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe
Autoankauf in der Region – Recklinghausen und Umgebung
Autoankauf Stressfrei ist im gesamten Münsterland und Westfalen aktiv und kauft Fahrzeuge auch in den umliegenden Städten an:
Autoankauf Herne | Autoankauf Dorsten | Autoankauf Bochum | Autoankauf Essen
FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Münster
- Kaufen Sie auch Fahrzeuge mit Motorschaden in Münster an?
Ja, ausdrücklich. Wir kaufen Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebedefekt oder anderen schwerwiegenden Mängeln an. Senden Sie uns Fotos per WhatsApp — wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung zurück.
- Kann ich mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten lassen?
Ja, das empfehlen wir ausdrücklich. Senden Sie PLZ, Fotos oder ein kurzes Video sowie Kilometerstand und bekannte Mängel. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung — ohne Terminpflicht und ohne Verpflichtung.
- Mein Auto hat keinen TÜV – kaufen Sie es in Münster trotzdem an?
Ja. Ein abgelaufener oder fehlender TÜV ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir bewerten das Fahrzeug fair und holen es bei Bedarf auch ohne Fahrtüchtigkeit direkt in Münster ab.
- Wird die KFZ-Abmeldung in Münster übernommen?
Ja, auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenfrei. Sie müssen dafür nicht zur Zulassungsstelle Münster in der Albersloher Weg.
- Wie schnell bekomme ich einen Abholtermin in Münster?
In der Regel innerhalb weniger Werktage. Nach Ihrer WhatsApp-Anfrage und positiver Erstbewertung stimmen wir einen Abholtermin in Münster ab — oft bereits am nächsten Werktag.
- Kaufen Sie auch Fahrzeuge aus Osnabrück, Bielefeld oder dem Münsterland an?
Ja. Wir sind im gesamten Münsterland aktiv und kaufen Fahrzeuge auch in Osnabrück, Bielefeld, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, Borken und Telgte an — mit denselben Konditionen wie in Münster selbst.
WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → sofortige Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr
Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer im Ruhrgebiet und deutschlandweit
Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum, der seit Jahren Privatpersonen und Gewerbetreibenden in ganz NRW und Deutschland dabei hilft, ihr Fahrzeug schnell, fair und unkompliziert zu verkaufen — ohne Stress, ohne Risiko und ohne lange Wartezeiten.
Unser Ziel ist es, den Fahrzeugverkauf so einfach wie möglich zu gestalten: Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein nerviger Privatverkauf, keine unseriösen Angebote, keine Rückabwicklungen. Wir kaufen Fahrzeuge aller Art an — vom gepflegten Gebrauchtwagen über Unfallfahrzeuge bis hin zu Schrottautos und Totalschäden.
Was uns auszeichnet:
Faire und transparente Preisgestaltung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung
Sofortige WhatsApp-Bewertung — keine Terminpflicht für die Ersteinschätzung
Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer
Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage
Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschäden, abgelaufener TÜV kein Problem
Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden vor Ort
Bundesweiter Service — von NRW und dem Ruhrgebiet bis in alle deutschen Großstädte
Ob Sie in Münster, Osnabrück, Bielefeld, Dortmund, Bochum oder einer anderen deutschen Stadt wohnen — Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und berät Sie schnell und kompetent rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs.
Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de