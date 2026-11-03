Auto verkaufen in Dormagen: Barankauf mit Abholung zwischen Zons, Nievenheim und Chempark

Dormagen liegt mit gut 65.000 Einwohnern auf der linken Rheinseite, genau zwischen Köln und Düsseldorf, und ist die südlichste Stadt im Rhein-Kreis Neuss. Bekannt ist die Stadt für den Chempark, einen der großen Chemiestandorte am Rhein, für die mittelalterliche Zollfeste Zons und für das Kloster Knechtsteden. Über die A57 und die B9 sind Köln, Neuss und Düsseldorf schnell erreichbar – viele Dormagener pendeln täglich mit dem Auto und wechseln entsprechend regelmäßig ihr Fahrzeug.
Wer seinen Wagen in Dormagen verkaufen möchte, muss dafür weder Inserate schalten noch Probefahrten mit Fremden vereinbaren. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge, Autos mit technischen Defekten und Fahrzeuge ohne TÜV direkt an – mit einem verbindlichen Angebot und Bezahlung bei Übergabe.
Wir holen in allen Ortsteilen ab: Dormagen-Mitte, Horrem, Nievenheim, Delhoven, Hackenbroich, Zons, Stürzelberg, Straberg, Delrath, Rheinfeld, Gohr, Broich und Ückerath. Abgedeckt sind die Postleitzahlen 41539, 41540, 41541 und 41542.
Vier Schritte bis zum Verkauf
- Fahrzeugdaten senden: Marke, Modell, Erstzulassung, Laufleistung und einige Fotos genügen.
- Festpreis erhalten: Sie bekommen ein klares Angebot – ohne Nachverhandeln vor Ort, sofern die Angaben stimmen.
- Abholung planen: Wir kommen zu Ihnen nach Hause, an den Arbeitsplatz oder in die Werkstatt.
- Vertrag und Zahlung: Kaufvertrag, Geld, Schlüssel – und das Auto ist verkauft.
Defekt, verbeult oder ohne Plakette? Wir kaufen trotzdem
Ein Motorschaden auf der A57, ein Parkrempler am Rathausplatz oder eine Hauptuntersuchung, die mit langer Mängelliste endete: In solchen Fällen lohnt sich die Reparatur oft nicht mehr. Wir bewerten das Fahrzeug realistisch und kaufen es so, wie es ist. Den Transport übernehmen wir – auch wenn das Auto nicht mehr fährt.
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Altfahrzeug loswerden – ohne Aufwand
Ein ausrangiertes Auto blockiert in Delhoven oder Stürzelberg die Garage? Wir holen Schrottautos in Dormagen ab, verwerten verwertbare Teile und lassen den Rest fachgerecht entsorgen. Sie erhalten die nötigen Nachweise für Ihre Unterlagen.
Abmeldung im Rhein-Kreis Neuss
Fahrzeuge mit NE-Kennzeichen werden beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss abgemeldet. Diesen Termin übernehmen wir für Sie und schicken Ihnen anschließend die Abmeldebestätigung – für Ihre Versicherung und das Finanzamt.
Diese Fahrzeuge kaufen wir in Dormagen
Kleinwagen, Kompakte, Limousinen, Kombis, SUVs, Vans, Transporter und Wohnmobile – Benziner, Diesel, Hybrid und Elektro. Auch Firmenfahrzeuge von Betrieben rund um den Chempark nehmen wir gerne in größerer Stückzahl ab.
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Rund um Dormagen
Auch in Neuss, Grevenbroich, Monheim, Köln-Chorweiler und Düsseldorf kaufen wir Fahrzeuge zu denselben Bedingungen an.
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Fragen und Antworten
Lohnt sich der Verkauf eines alten Autos überhaupt noch?
In vielen Fällen ja – Teile, Rohstoffe und Exportmärkte machen auch ältere Fahrzeuge interessant.
Kann ich mein Auto auch vom Arbeitsplatz abholen lassen?
Ja, wir holen dort ab, wo es für Sie am einfachsten ist.
Was passiert mit dem Kennzeichen?
Wir melden das Fahrzeug ab; die Schilder werden dabei entwertet.
Kaufen Sie auch finanzierte Fahrzeuge?
Ja, nach Klärung mit der Bank lösen wir die Restschuld direkt ab.
Wie lange dauert die Abwicklung vor Ort?
In der Regel 20 bis 30 Minuten.
Fallen für mich Kosten an?
Nein. Bewertung, Abholung und Abmeldung sind kostenlos.