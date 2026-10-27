Auto verkaufen in Braunschweig – Direktankauf in der Löwenstadt mit kostenloser Abholung

Autoankauf Braunschweig – Fahrzeuge in der Löwenstadt fair verkaufen
Braunschweig ist mit rund 250.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Niedersachsens und ein wichtiger Standort für Forschung und Fahrzeugbau. Die Technische Universität, zahlreiche Forschungseinrichtungen und die Nähe zu Wolfsburg prägen die Löwenstadt. Über die A2, die A39 und die A391 ist Braunschweig hervorragend angebunden, und viele Menschen pendeln täglich in die Region. Wer hier ein Fahrzeug verkaufen möchte, findet bei Autoankauf Stressfrei einen unkomplizierten Weg: Bewertung per WhatsApp, faires Angebot und Abholung vor Ort.
Ob in der Innenstadt, in der Weststadt, im Östlichen Ringgebiet, in Lehndorf, Querum, Heidberg, Stöckheim, Wenden oder Riddagshausen – wir holen Ihr Fahrzeug überall im Stadtgebiet ab. Die Postleitzahlen reichen von 38100 bis 38126.
So verkaufen Sie Ihr Auto in Braunschweig
Ohne Inserat, ohne fremde Probefahrer und ohne langes Verhandeln:
Schritt 1 – Anfrage per WhatsApp
Fotos oder ein kurzes Video, Ihre Postleitzahl in Braunschweig, Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und alle bekannten Mängel.
Schritt 2 – Unverbindliches Angebot
Wir prüfen Ihre Angaben und melden uns zeitnah mit einem Angebot. Sie entscheiden in Ruhe.
Schritt 3 – Abholtermin
Nach Ihrer Zusage vereinbaren wir einen Termin an Ihrer Adresse – zu Hause, in der Tiefgarage oder am Arbeitsplatz.
Schritt 4 – Übergabe in einem Termin
Kaufvertrag, Quittung, Schlüssel und Papiere – alles wird bei einem Besuch erledigt. Die Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch kostenfrei.
Mehr Informationen: Gebrauchtwagen verkaufen | Auto verkaufen
Unfallwagen und Motorschaden in Braunschweig
Auch Fahrzeuge mit Schäden haben bei uns ihren Wert. In Braunschweig kaufen wir unter anderem:
Unfallwagen mit Karosserie- oder Rahmenschaden
Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden
Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung
Pendlerfahrzeuge mit hoher Laufleistung
Transporter mit Verschleiß
Wir bewerten ehrlich – bei der Übergabe gilt, was vorher vereinbart wurde.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf Braunschweig | Auto mit Motorschaden verkaufen in NRW | Autoankauf ohne TÜV
Schrottauto in Braunschweig – kostenlose Abholung
Fahrzeuge, die nicht mehr fahren sollen oder können, holen wir in Braunschweig kostenfrei ab, wenn nötig mit dem Abschleppwagen:
Schrottautos aller Marken und Baujahre
Fahrzeuge mit Totalschaden
Abgemeldete und lange abgestellte Fahrzeuge
Auf Wunsch mit Verwertungsnachweis
Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung
KFZ-Abmeldung in Braunschweig – erledigen wir
Den Termin bei der Zulassungsstelle der Stadt Braunschweig nehmen wir Ihnen auf Wunsch kostenfrei ab:
Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Stelle
Übernahme aller Dokumente und Schlüssel
Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe
Kostenlose Abholung in der Weststadt, in Querum, Lehndorf oder der Innenstadt
Alle Fahrzeugtypen in Braunschweig
Mehr zum Ankauf vor Ort finden Sie beim Autoankauf Braunschweig der Autoankauf Zentrale, beim Auto Ankauf in Braunschweig und für Nutzfahrzeuge beim Lkw-Ankauf Braunschweig.
Wir kaufen in Braunschweig:
PKW aller Marken – VW, Audi, Skoda, Seat, Opel, Ford, BMW u. v. m.
Kombis, Vans und SUVs
Transporter und Kastenwagen
Lkw und Nutzfahrzeuge
Wohnmobile
Motorräder
Mehr dazu: Transporter Ankauf Braunschweig | Autoankauf in der Nähe
Autoankauf in der Region Braunschweig
Neben Braunschweig sind wir in Wolfenbüttel, Peine und der gesamten Region für Sie unterwegs:
Autoankauf Wolfenbüttel | Auto Ankauf Wolfenbüttel | Autoankauf Peine
FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Braunschweig
- Holen Sie in allen Braunschweiger Stadtteilen ab?
Ja. Wir kommen in alle Stadtteile, von Stöckheim bis Wenden.
- Kaufen Sie auch Transporter und Lkw an?
Ja. Wir kaufen Transporter, Kastenwagen, Lkw und andere Nutzfahrzeuge.
- Mein Auto ist nach einem Unfall nicht mehr fahrbereit – was nun?
Wir holen es mit dem Abschleppwagen ab, auch von Werkstatthöfen.
- Übernehmen Sie die Abmeldung in Braunschweig?
Ja, auf Wunsch kostenfrei.
- Wie schnell ist ein Termin möglich?
In der Regel innerhalb weniger Werktage nach Ihrer Zusage.
- Sind Sie auch in Wolfenbüttel, Salzgitter und Peine tätig?
Ja. Wir kaufen in der gesamten Region Braunschweig an.
WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → schnelle Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr
Über Autoankauf Stressfrei – Fahrzeugankauf in Niedersachsen und bundesweit
Autoankauf Stressfrei ist ein Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum. Seit Jahren kaufen wir Fahrzeuge von Privatpersonen und Unternehmen an – mit Schwerpunkt in NRW und mit Service im gesamten Bundesgebiet.
Für die Erstbewertung genügt eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos. Wir kaufen gepflegte Gebrauchtwagen ebenso wie Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden und Schrottautos.
Was uns auszeichnet:
Faire und transparente Bewertung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung
Erstbewertung per WhatsApp — ohne Terminpflicht
Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer
Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage
Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschaden oder abgelaufener TÜV sind kein Problem
Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden
Bundesweiter Service — mit Schwerpunkt in NRW und im Ruhrgebiet
Ob in Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter oder Peine – Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Wir sind montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.
Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de