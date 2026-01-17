Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Auto entsorgen in Minden – fachgerechte Autoverschrottung mit Abholung

Ihr regionaler Ansprechpartner für Autoentsorgung und Verwertung im Raum Minden

Autoverwertung in Minden ohne komplizierte Abläufe

Ein stillgelegtes oder defektes Fahrzeug nimmt Platz weg und verursacht laufende Kosten. Mit unserer Autoverschrottung in Minden bieten wir Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihr Auto ordnungsgemäß entsorgen zu lassen.

Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

Ob Bärenkämpen, Dankersen oder Innenstadt – wir holen Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab. Die Terminvereinbarung erfolgt flexibel und die Abholung ist für Sie kostenfrei.

Zertifizierte Entsorgung mit Dokumentation

Die Autoverwertung erfolgt über autorisierte Demontagebetriebe. Nach Abschluss erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis.

Auch Fahrzeuge ohne TÜV oder mit Schäden

Unfallfahrzeuge, Autos mit Motorschaden oder ohne Zulassung werden problemlos übernommen.

So einfach ist die Autoentsorgung in Minden

Senden Sie uns die wichtigsten Angaben zu Ihrem Fahrzeug – wir kümmern uns um alles Weitere und melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
