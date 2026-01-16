Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Auto entsorgen in Köln – unkomplizierte Autoverschrottung mit Abholung

Ihr Service für professionelle Autoverwertung im gesamten Kölner Stadtgebiet

Autoverwertung in Köln ohne lange Wartezeiten

Ein Fahrzeug, das nicht mehr genutzt wird, verursacht oft unnötige Kosten. Mit unserer Autoentsorgung in Köln sorgen wir dafür, dass Ihr Auto schnell und fachgerecht verwertet wird – ohne bürokratische Hürden.

Abholung in allen Kölner Stadtteilen

Ob Ehrenfeld, Nippes, Kalk oder Porz – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen ab. Die Abholung erfolgt kostenfrei und nach individueller Terminvereinbarung.

Umweltbewusste Entsorgung durch zertifizierte Betriebe

Ihr Auto wird in autorisierten Demontagebetrieben verwertet. Alle Materialien werden ordnungsgemäß recycelt, problematische Stoffe sicher entsorgt.

Auch bei Totalschaden oder fehlendem TÜV

Unfallfahrzeuge, Autos ohne TÜV oder mit erheblichen technischen Mängeln stellen für uns kein Hindernis dar.

Jetzt Autoentsorgung in Köln anstoßen

Übermitteln Sie uns die wichtigsten Fahrzeugdaten – wir melden uns zeitnah mit einem konkreten Abholvorschlag zurück.
