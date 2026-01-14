Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047707

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Auto entsorgen in Bottrop – schnelle Hilfe bei Altfahrzeugen

Professionelle Autoverschrottung und Autoverwertung für den Raum Bottrop

(lifePR) (Bochum, )
Zuverlässige Autoverschrottung in Bottrop

Ein nicht mehr genutztes Auto blockiert oft wertvollen Platz und verursacht laufende Kosten. Mit unserer Autoverschrottung in Bottrop bieten wir Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit, Ihr Fahrzeug fachgerecht entsorgen zu lassen.

Abholservice ohne Mehrkosten

Ob Kirchhellen, Fuhlenbrock oder Stadtmitte – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt vor Ihrer Haustür ab. Die Abholung ist kostenfrei und erfolgt zu einem mit Ihnen abgestimmten Termin.

Umweltgerechte Verwertung mit Verwertungsnachweis

Ihr Fahrzeug wird in zertifizierten Betrieben zerlegt und ordnungsgemäß verwertet. Auf Wunsch erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis.

Annahme auch bei Totalschaden

Auch stark beschädigte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge können problemlos übernommen werden. Unser Team steht Ihnen während der gesamten Autoverwertung in Bottrop zur Seite.

Jetzt Autoverschrottung in Bottrop beauftragen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie Ihr Fahrzeug schnell und rechtssicher entsorgen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.