Altfahrzeug-Entsorgung & Autorecycling in Marl – Zuverlässig und kundenorientiert
In Marl sind wir Ihr Ansprechpartner für die schnelle und einfache Autoverschrottung. Nach kurzer Terminvereinbarung holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab, ganz gleich ob es sich um einen alten Gebrauchtwagen, einen Unfallwagen oder ein stillgelegtes Auto handelt.
Ressourcenschonende Fahrzeugverwertung
Die Autoverwertung in Marl erfolgt nach strengen Umweltauflagen. Alle umweltschädlichen Stoffe werden fachgerecht entsorgt und verwertbare Materialien sauber getrennt, um eine nachhaltige Wiederverwertung zu gewährleisten.
Verwertungsnachweis & Abmeldung inklusive
Nach der Entsorgung Ihres Fahrzeugs erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir ebenfalls die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle, damit Sie sich um nichts weiter kümmern müssen.
Schrottauto in Marl verkaufen – einfach & fair
Auch Autos mit schweren Mängeln, Motorschäden oder Totalschäden können Sie bei uns in Marl problemlos abgeben. Wir garantieren eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.