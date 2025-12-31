Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046844

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Altfahrzeug-Entsorgung & Autorecycling in Marl – Zuverlässig und kundenorientiert

In Marl sind wir Ihr Ansprechpartner für die schnelle und einfache Autoverschrottung. Nach kurzer Terminvereinbarung holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab

(lifePR) (Bochum, )
Abholung direkt bei Ihnen vor Ort – kostenfrei

In Marl sind wir Ihr Ansprechpartner für die schnelle und einfache Autoverschrottung. Nach kurzer Terminvereinbarung holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab, ganz gleich ob es sich um einen alten Gebrauchtwagen, einen Unfallwagen oder ein stillgelegtes Auto handelt.

Ressourcenschonende Fahrzeugverwertung

Die Autoverwertung in Marl erfolgt nach strengen Umweltauflagen. Alle umweltschädlichen Stoffe werden fachgerecht entsorgt und verwertbare Materialien sauber getrennt, um eine nachhaltige Wiederverwertung zu gewährleisten.

Verwertungsnachweis & Abmeldung inklusive

Nach der Entsorgung Ihres Fahrzeugs erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir ebenfalls die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle, damit Sie sich um nichts weiter kümmern müssen.

Schrottauto in Marl verkaufen – einfach & fair

Auch Autos mit schweren Mängeln, Motorschäden oder Totalschäden können Sie bei uns in Marl problemlos abgeben. Wir garantieren eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.