Abmeldung und Verwertungsnachweis ohne Aufwand
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen vor Ort
In Herne übernehmen wir die Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Egal ob Wanne, Sodingen oder Baukau – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen ab, auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist.
Umweltgerechte Entsorgung nach aktuellen Richtlinien
Die Autoverwertung in Herne erfolgt fachgerecht und nach allen gesetzlichen Umweltvorgaben. Alle Betriebsflüssigkeiten werden sachgemäß entfernt, Bauteile sortiert und wertvolle Materialien dem Recycling zugeführt.
Schrottauto verkaufen in Herne – fair & transparent
Auch Fahrzeuge mit Motorschaden, Unfallschäden oder ohne TÜV können Sie bei uns in Herne problemlos entsorgen lassen. Wir bewerten Ihr Auto fair und bieten Ihnen eine transparente Abwicklung.