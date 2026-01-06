Kontakt
Abmeldung und Verwertungsnachweis ohne Aufwand

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen

Autoverschrottung & Fahrzeugverwertung in Herne – Schnell, unkompliziert und umweltbewusst

Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

In Herne übernehmen wir die Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Egal ob Wanne, Sodingen oder Baukau – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen ab, auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist.

Umweltgerechte Entsorgung nach aktuellen Richtlinien

Die Autoverwertung in Herne erfolgt fachgerecht und nach allen gesetzlichen Umweltvorgaben. Alle Betriebsflüssigkeiten werden sachgemäß entfernt, Bauteile sortiert und wertvolle Materialien dem Recycling zugeführt.

Schrottauto verkaufen in Herne – fair & transparent

Auch Fahrzeuge mit Motorschaden, Unfallschäden oder ohne TÜV können Sie bei uns in Herne problemlos entsorgen lassen. Wir bewerten Ihr Auto fair und bieten Ihnen eine transparente Abwicklung.
