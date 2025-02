Gebrauchtwagen für den Auto Export verkaufen



Nicht jeder Autobesitzer fährt einen top Auto was sich einfach schnell und unkompliziert verkaufen lässt. Viele der uns angebotenen Gebrauchtwagen haben viele Mängel die auch nicht kostengünstig behoben werden können.



Ein alter Mercedes oder Opel mit einem Getriebeschaden lässt sich zwar reparieren die Kosten aber dafür können sehr hoch sein, deshalb stellt sich einem Autobesitzer immer die Frage ob man so ein altes Auto reparieren sollte oder doch lieber direkt verkaufen.



Auto verkaufen für den Auto Export



Auf deutschen Straßen dürfen nur Gebrauchtfahrzeuge mit gültigen TÜV und ohne Mängel auf die Straße, deshalb ist es umso schwieriger solche Mängel Fahrzeuge an einem privaten Besitzer auf den deutschen Markt zu verkaufen.



Autoankauf durch ein Auto Export Dienst



Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt dass ein Autoankauf durch ein Auto Export Dienst sehr praktisch und sicher ist. Ein Autobesitzer der sein Auto dort verkauft braucht sich in diesem Fall nicht über spätere Reklamationen und Rückgaberecht gegenüber dem Käufer zu sorgen. Diese Gebrauchtfahrzeuge landen meistens im Ausland wo sie viel günstiger repariert werden können und auch dort wieder zugelassen werden.



Schrottauto Ankauf mit Abholung



Die Firma Autoankauf stressfrei bietet sogar den Ankauf von Schrott Gebrauchtwagen und Unfallwagen für den Export, selbst wenn diese Fahrzeuge nicht mehr zugelassen werden können weil sie zu viele Mängel aufweisen so können bestimmte Teile noch gut weiter verwertet werden. Auf den deutschen Markt lassen sich ältere Autoteile nur schwer verwerten weil es einfach kein Bedarf an alten Autoteilen gibt, ganz anders im Ausland dort können ältere Fahrzeuge und ganz besonders deutsche Marken wie Audi Opel BMW Porsche und Mercedes-Benz viele Jahre noch gefahren und bei Bedarf repariert werden.



Ganz nach dem Motto alles kann nichts muss so können auch Sie einen Autoankauf Angebot für Ihren gebrauchten Wagen bei uns anfragen, es fallen keine Kosten an und sie haben auch keine Verpflichtungen gegenüber unseren Außendienst beim Autohandel.

