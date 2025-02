Heute noch den eigenen Unfallwagen von der Unfallstelle verkaufen diesen Wunsch haben bestimmt viele Unfallauto Geschädigte nach einem Unfall.



Mit dieser Art des Autohandels spart man sich Nerven Zeit und teure Standgebühren bei einem Abschleppunternehmen.



Unsere mobilen Autohändler von dem Autoankauf auch für den Autoexport können direkt von einer Unfallstelle und sonstigen Abschleppdienste einen Unfallwagen kaufen und direkt mitnehmen.



Durch jahrelange Erfahrung im Bereich Autohandel können unsere Servicemitarbeiter eine sofort Prognose für Autoankauf Angebote unterbreiten.



Besonders ältere Fahrzeuge und Schrottautos die manchmal monatelang am Straßenrand stehen sind unsere Service und abhol Angebote sehr reizvoll. Ein abgemeldetes Auto oder ein Schrottauto was nicht mehr fahrtüchtig ist, kann sehr schwierig zu verkaufen sein, für diese Fahrzeuge finden sich kaum Interessenten und ganz sicher noch weniger Private aus dem deutschen Automarkt.



Auf deutsche Straßen dürfen nur verkehrstaugliche Fahrzeuge mit TÜV fahren daher sind diese schrottfahrzeuge zum Verkauf ziemlich ausgeschlossen.



Probieren Sie es einfach aus, kontaktieren Sie uns für den Verkauf von einem gebraucht Auto mit Motorschaden, Getriebeschaden, oder auch einen Hagelschaden und sie werden sich wundern welche Angebote wir noch für diese Fahrzeuge unseren Kunden bieten können.



Zum Schluss muss gesagt werden dass bei ein Auto mit Mängel ganz sicher auch entsprechend niedrige Ankauf Preise angeboten werden können, aber immerhin ist so ein Auto schon mal vom Straßenverkehr weg und man kann sich ganz andere Dinge widmen.



Wir kaufen bekannte Deutsche Automarken wie Opel, BMW, Audi und Mercedes aber auch gerne Autos aus Fernost wie Toyota, Honda und Nissan. Wir kaufen neben Mittelklassewagen auch Kleinwagen wie Corsa, Civic, oder auch den Audi A5. Kunden können uns einfach und bequem eine Autoankauf Anfrage senden das kann man über Whatsapp oder auch über unseren Kontaktformular übermitteln.



Kunden Anfragen für den Autoankauf werden schnellstmöglich beantwortet und bei Einigkeit werden entsprechende kurzfristige Autoabholungen vereinbart.

