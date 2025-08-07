Kontakt
Autoankauf für alle Marken – Stressfrei, schnell & zum Höchstpreis verkaufen

Autoankauf aller Marken – Wir kaufen jedes Fahrzeug sofort und bar

(lifePR) (Bochum, )
Ob Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Porsche, Toyota, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, Skoda, Opel, Peugeot, Renault oder Hyundai – wir sind Ihr professioneller Partner für den schnellen und fairen Autoankauf sämtlicher Fahrzeugmarken in ganz Deutschland. Auch weniger verbreitete Hersteller wie Daewoo, SsangYong, Daihatsu, Infiniti oder Iveco werden bei uns gerne angekauft – unabhängig von Zustand, Baujahr oder Kilometerstand.

Mit HSN/TSN – Fahrzeug einfach finden & Auto schneller verkaufen

Mithilfe Ihrer HSN/TSN-Nummern (Herstellerschlüsselnummer & Typschlüsselnummer) können wir Ihr Fahrzeug besonders schnell und präzise identifizieren. Einfach im Anfrageformular eingeben – unsere Mitarbeiter kümmern sich um den Rest. So sparen Sie wertvolle Zeit und erhalten ein schnelles, marktspezifisches Angebot.

Tipp: Die HSN/TSN finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter den Ziffern 2.1 und 2.2.

Autoankauf mit Direktzahlung – Bar oder per Überweisung

Sobald wir uns beim Ankauf Ihres Fahrzeugs einig sind, erhalten Sie den vollen Kaufpreis direkt in bar oder auf Wunsch per Sofortüberweisung. Keine Wartezeit, keine Vorkasse – Sie verkaufen, wir zahlen. Sofort.

Wir kümmern uns um:

Kostenlose Fahrzeugabholung

Schnelle Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Reibungslosen Papierkram (Kaufvertrag, Abmeldebestätigung, etc.)

Unser Service: Auto verkaufen mit Abholung – stressfrei und professionell

Unsere Experten sind mobile Autoankäufer, die bundesweit tätig sind. Ganz gleich, ob Sie ein Fahrzeug mit oder ohne TÜV verkaufen möchten – wir kommen zu Ihnen, bewerten Ihr Auto vor Ort und unterbreiten Ihnen ein faires Sofortangebot. Bei Einigung erhalten Sie den Betrag sofort in bar.

Wir kaufen:

Autos mit oder ohne TÜV

Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden

Unfallfahrzeuge (leichte und starke Schäden)

PKW mit hoher Kilometerleistung

Fahrzeuge mit Hagel-, Rost- oder Lackschäden

So läuft der Autoankauf bei uns ab – Schritt für Schritt erklärt 1. Kontaktaufnahme

Nutzen Sie unser Kontaktformular, schreiben Sie uns per WhatsApp oder rufen Sie direkt an unter 0152 / 55457304. Unsere Mitarbeiter melden sich innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen.

2. Fahrzeugdaten übermitteln

Teilen Sie uns Informationen zu Fahrzeugmarke, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Kraftstoffart, Zustand und – falls vorhanden – zu Schäden oder Mängeln mit.

3. Kostenlose Bewertung

Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir eine realistische Ersteinschätzung. Anschließend vereinbaren wir einen Besichtigungstermin zur finalen Prüfung und Preisfindung.

4. Besichtigung vor Ort

Unsere erfahrenen Fachleute prüfen Lack, Karosserie, Reifen, Innenraum und Technik (Motor, Getriebe, Papiere etc.). Auch bei Motorschaden oder Unfallwagen erfolgt die Bewertung professionell und nachvollziehbar.

5. Barzahlung & Abholung

Sind Sie mit dem Angebot einverstanden, erfolgt die Auszahlung direkt und ohne Verzögerung. Ihr Fahrzeug wird kostenlos abgeholt, inkl. aller nötigen Unterlagen.

Warum Sie Ihr Auto bei uns verkaufen sollten – Ihre Vorteile auf einen Blick

✅ Sofortige Barzahlung – Kein Risiko, keine Verzögerung✅ Kostenfreie Abholung deutschlandweit✅ Verkauf auch ohne TÜV, mit Schaden oder hoher Laufleistung✅ Transparente Bewertung durch Kfz-Experten✅ Keine versteckten Gebühren, kein Aufwand✅ Komplette Abwicklung – inklusive Abmeldung

Gebrauchtwagenverkauf mit System – Unsere Erfolgsformel

Dank jahrelanger Erfahrung im Autohandel und im Fahrzeugexport verstehen wir genau, welcher Gebrauchtwagen wo gefragt ist. So erzielen wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln noch attraktive Preise – insbesondere für:

Exportfahrzeuge (z. B. Toyota, Peugeot, Ford, VW, Renault)

Transporter & Nutzfahrzeuge (z. B. Iveco, Mercedes Sprinter, VW T5/T6)

Ältere Fahrzeuge ab Baujahr 2000

Schrottautos oder Altfahrzeuge zur Verwertung

Unfallwagen verkaufen – Vertrauen durch Transparenz

Ein Unfall ist kein Weltuntergang. Ob Blechschaden oder wirtschaftlicher Totalschaden – wir bieten einen transparenten, seriösen Ankauf auch bei größeren Schäden. Wir fragen nicht, ob das Auto noch „schön“ ist – wir sehen den Wert dahinter.

Bitte halten Sie bei Unfallwagen folgende Informationen bereit:

Zeitpunkt und Art des Unfalls

Vorliegende Gutachten oder Reparaturrechnungen

Schadenbilder oder Videos per WhatsApp

Auto mit Motorschaden oder Getriebeschaden verkaufen

Ihr Fahrzeug hat einen Motorschaden oder die Kupplung ist defekt? Auch das ist kein Problem! Wir sind spezialisiert auf Fahrzeuge mit technischen Defekten und bieten Ihnen faire Restwerte – oft deutlich mehr als der Schrottwert.

Ob BMW, Mercedes, Opel, Ford, Kia oder VW – wir kaufen jedes defekte Fahrzeug.

Auto verkaufen ohne TÜV – auch das geht bei uns!

Kein gültiger TÜV? Reparatur zu teuer? Kein Problem. Sie können Ihr Fahrzeug trotzdem an uns verkaufen. Besonders häufige Modelle ohne TÜV:

Opel Astra / Corsa

Ford Focus / Mondeo

VW Golf / Polo

Renault Clio / Scenic

Peugeot 206 / 307

Hyundai i30 / i10

Wir holen Ihr Auto kostenlos ab – unabhängig vom TÜV-Zustand.

Autoexport bei Motorschaden – international gut verkauft

Fahrzeuge mit Mängeln, ohne TÜV oder mit hoher Laufleistung haben oft noch einen Markt im Ausland. Durch unsere Exportkontakte verkaufen wir Ihr Auto auch bei schwierigen Ausgangslagen noch zum Höchstpreis.

Beliebt im Export:

Diesel-Fahrzeuge

Fahrzeuge ohne Elektronik-Komplexität

Kleintransporter (z. B. Fiat Ducato, Mercedes Vito, VW Caddy)

Geländewagen & SUV

Fazit – Jetzt Auto verkaufen, schnell und sicher mit Autoankauf-Stressfrei

Ganz gleich, ob Sie einen Unfallwagen, ein defektes Auto, ein Fahrzeug ohne TÜV oder mit hohem Kilometerstand verkaufen möchten – wir bieten Ihnen den schnellen, fairen und unkomplizierten Weg, Ihr Auto zu Geld zu machen.
