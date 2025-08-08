Autoankauf für alle Marken – Einfach, sicher & fair Ihr Auto verkaufen – Schnell & ohne Stress
Autoankauf Stressfrei - Ihr mobiler Gebrauchtwagenhändler
Wir kaufen Autos aller Marken, wie zum Beispiel:
BMW, Audi, Mercedes-Benz, VW, Ford, Opel
Toyota, Peugeot, Renault, Skoda, Hyundai, Kia
Fiat, Alfa Romeo, Seat, Citroën, Mazda, Volvo
Auch seltene Marken wie Lancia, SsangYong, Infiniti oder Dacia
Verkauf mit HSN/TSN ganz einfach
Mit den Daten aus Ihrem Fahrzeugschein (HSN/TSN) können wir Ihr Auto schnell und genau bewerten. Diese Zahlen finden Sie in Teil 1 der Zulassungsbescheinigung.
So einfach funktioniert der Autoankauf bei uns
Kontakt aufnehmenSchreiben Sie uns per WhatsApp, rufen Sie an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Fahrzeugdaten sendenMarke, Modell, Baujahr, Kilometerstand – je mehr Infos, desto besser.
Angebot erhaltenSie bekommen ein faires Preisangebot – kostenlos und unverbindlich.
Barzahlung & AbholungBei Einigung zahlen wir sofort in bar und holen das Fahrzeug kostenlos ab.
Wir kaufen auch defekte Autos
Sie haben ein Auto mit:
Motorschaden
Getriebeschaden
Unfallschaden
Kein TÜV mehr
Hoher Kilometerstand
Kein Problem! Wir kaufen auch Fahrzeuge mit Mängeln oder ohne TÜV. Auch Totalschäden sind für uns interessant. Egal ob Diesel oder Benziner – wir holen Ihr Auto ab und zahlen direkt.
Unfallwagen? Kein Hindernis
Ein Unfall ist ärgerlich – aber der Verkauf muss nicht kompliziert sein. Wir kaufen auch:
Fahrzeuge mit kleinen und großen Unfallschäden
Autos mit ausgelösten Airbags
Fahrzeuge mit Rahmen- oder Karosserieschaden
Auch wenn eine Reparatur nicht mehr lohnt: Wir machen Ihnen ein gutes Angebot.
Auto ohne TÜV verkaufen? Kein Problem!
Wenn Ihr Auto keinen TÜV mehr hat, ist es schwer, Privatkäufer zu finden. Bei uns nicht. Wir kaufen auch:
Fahrzeuge mit abgelaufenem TÜV
Autos mit Mängelberichten
Fahrzeuge mit Rost oder Reparaturbedarf
Sie müssen nichts reparieren. Wir kaufen das Fahrzeug in dem Zustand, wie es ist.
Auch Autos für den Export sind willkommen
Viele Autos, die in Deutschland kaum noch genutzt werden, sind im Ausland noch gefragt. Dazu gehören:
Ältere Fahrzeuge ab Baujahr 2000
Kleinwagen, Kombis, Geländewagen
Dieselfahrzeuge ohne grüne Plakette
Transporter & Lieferwagen
Durch unsere Exportkontakte können wir oft mehr zahlen als Schrotthändler.
Unsere Vorteile für Sie
✔ Sofortige Barzahlung✔ Kostenlose Abholung deutschlandweit✔ Unverbindliches Angebot✔ Alle Marken und Modelle✔ Kauf auch bei Schäden oder ohne TÜV✔ Komplette Abmeldung auf Wunsch inklusive
Jetzt Auto verkaufen – in nur wenigen Minuten
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
0152 / 55457304 info@autoankauf-stressfrei.de WhatsApp (mit Bildern vom Auto)
Sie erhalten in kurzer Zeit ein seriöses und faires Angebot – ganz ohne Aufwand.