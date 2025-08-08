Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Autoankauf für alle Marken – Einfach, sicher & fair Ihr Auto verkaufen – Schnell & ohne Stress

Autoankauf Stressfrei - Ihr mobiler Gebrauchtwagenhändler

Sie möchten Ihr Auto verkaufen? Ganz gleich, ob es sich um einen Gebrauchtwagen, einen Unfallwagen oder ein Auto mit Motorschaden handelt – wir kaufen Ihr Fahrzeug schnell, sicher und zum fairen Preis.

Wir kaufen Autos aller Marken, wie zum Beispiel:

BMW, Audi, Mercedes-Benz, VW, Ford, Opel

Toyota, Peugeot, Renault, Skoda, Hyundai, Kia

Fiat, Alfa Romeo, Seat, Citroën, Mazda, Volvo

Auch seltene Marken wie Lancia, SsangYong, Infiniti oder Dacia

Verkauf mit HSN/TSN ganz einfach

Mit den Daten aus Ihrem Fahrzeugschein (HSN/TSN) können wir Ihr Auto schnell und genau bewerten. Diese Zahlen finden Sie in Teil 1 der Zulassungsbescheinigung.

So einfach funktioniert der Autoankauf bei uns

Kontakt aufnehmenSchreiben Sie uns per WhatsApp, rufen Sie an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Fahrzeugdaten sendenMarke, Modell, Baujahr, Kilometerstand – je mehr Infos, desto besser.

Angebot erhaltenSie bekommen ein faires Preisangebot – kostenlos und unverbindlich.

Barzahlung & AbholungBei Einigung zahlen wir sofort in bar und holen das Fahrzeug kostenlos ab.

Wir kaufen auch defekte Autos

Sie haben ein Auto mit:

Motorschaden

Getriebeschaden

Unfallschaden

Kein TÜV mehr

Hoher Kilometerstand

Kein Problem! Wir kaufen auch Fahrzeuge mit Mängeln oder ohne TÜV. Auch Totalschäden sind für uns interessant. Egal ob Diesel oder Benziner – wir holen Ihr Auto ab und zahlen direkt.

Unfallwagen? Kein Hindernis

Ein Unfall ist ärgerlich – aber der Verkauf muss nicht kompliziert sein. Wir kaufen auch:

Fahrzeuge mit kleinen und großen Unfallschäden

Autos mit ausgelösten Airbags

Fahrzeuge mit Rahmen- oder Karosserieschaden

Auch wenn eine Reparatur nicht mehr lohnt: Wir machen Ihnen ein gutes Angebot.

Auto ohne TÜV verkaufen? Kein Problem!

Wenn Ihr Auto keinen TÜV mehr hat, ist es schwer, Privatkäufer zu finden. Bei uns nicht. Wir kaufen auch:

Fahrzeuge mit abgelaufenem TÜV

Autos mit Mängelberichten

Fahrzeuge mit Rost oder Reparaturbedarf

Sie müssen nichts reparieren. Wir kaufen das Fahrzeug in dem Zustand, wie es ist.

Auch Autos für den Export sind willkommen

Viele Autos, die in Deutschland kaum noch genutzt werden, sind im Ausland noch gefragt. Dazu gehören:

Ältere Fahrzeuge ab Baujahr 2000

Kleinwagen, Kombis, Geländewagen

Dieselfahrzeuge ohne grüne Plakette

Transporter & Lieferwagen

Durch unsere Exportkontakte können wir oft mehr zahlen als Schrotthändler.

Unsere Vorteile für Sie

✔ Sofortige Barzahlung✔ Kostenlose Abholung deutschlandweit✔ Unverbindliches Angebot✔ Alle Marken und Modelle✔ Kauf auch bei Schäden oder ohne TÜV✔ Komplette Abmeldung auf Wunsch inklusive

Jetzt Auto verkaufen – in nur wenigen Minuten

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

0152 / 55457304 info@autoankauf-stressfrei.de WhatsApp (mit Bildern vom Auto)

Sie erhalten in kurzer Zeit ein seriöses und faires Angebot – ganz ohne Aufwand.
