Auto verkaufen in Sindelfingen – auch ohne TÜV und mit Mängeln Interview mit einem regionalen Autoankauf-Spezialisten aus Sindelfingen

Redaktion: Herr Weber, Sie sind seit vielen Jahren im Autoankauf in Sindelfingen tätig. Können Sie uns sagen, wie realistisch es ist, ein Auto ohne TÜV oder mit Schäden in Ihrer Region zu verkaufen?



Herr Weber: Sehr realistisch. In Sindelfingen haben wir eine hohe Nachfrage nach Gebrauchtwagen – auch solchen mit technischen Mängeln, Unfallspuren oder abgelaufenem TÜV. Viele Menschen denken, ein solches Auto sei unverkäuflich. Aber in Wahrheit können wir solche Fahrzeuge gut verwerten oder für den Export vorbereiten. Das gilt für alte Diesel genauso wie für beschädigte Benziner.



Der Gebrauchtwagenmarkt in Sindelfingen – Warum auch defekte Autos gefragt sind



Redaktion: Was macht Sindelfingen für den Autoankauf besonders attraktiv?



Herr Weber: Zum einen liegt Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart, einem Automobilstandort mit Tradition. Zum anderen gibt es hier viele Menschen, die regelmäßig Fahrzeuge abgeben – sei es wegen eines Neuwagenkaufs, Leasingrückgaben oder weil sich Reparaturen nicht mehr lohnen. Wir arbeiten mit Werkstätten, Exporthändlern und Recyclingpartnern zusammen. So können wir fast jedes Fahrzeug – unabhängig vom Zustand – wirtschaftlich weiterverwenden.



Auto ohne TÜV verkaufen – So geht’s in Sindelfingen



Redaktion: Wie funktioniert der Verkaufsprozess für Fahrzeuge ohne TÜV?



Herr Weber: Ganz einfach. Der Ablauf ist kundenfreundlich und schnell:



Anfrage per Telefon, E-Mail oder Onlineformular



Wir fragen die wichtigsten Daten ab: Fahrzeugtyp, Kilometerstand, Zustand



Danach erstellen wir ein kostenloses und unverbindliches Angebot



Bei Zustimmung holen wir das Auto direkt beim Kunden ab – auch ohne TÜV



Der Kunde erhält sein Geld sofort in bar oder per Überweisung



Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung bei der Zulassungsstelle Sindelfingen



Das Ganze kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein.



Welche Fahrzeuge verkaufen sich in Sindelfingen besonders gut – auch mit Mängeln?



Redaktion: Gibt es bestimmte Fahrzeugtypen, die trotz Defekten besonders gefragt sind?



Herr Weber: Ja, absolut. Besonders gefragt sind:



Mercedes-Benz Fahrzeuge – kein Wunder bei der Nähe zum Werk



Transporter und Lieferwagen



SUVs und Geländewagen



Autos mit Dieselmotor



Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen



Unfallwagen mit verwertbaren Teilen



Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung



Gerade Mercedes-Modelle aus Sindelfingen gehen oft in den Export, wo sie noch viele Jahre genutzt werden können.



Was passiert mit meinem Auto nach dem Verkauf?



Redaktion: Viele Kunden möchten wissen, was mit ihrem alten Auto passiert.



Herr Weber: Das hängt vom Zustand ab. Fahrzeuge in relativ gutem Zustand gehen entweder an Aufkäufer im Ausland oder werden hier repariert und weiterverkauft. Schwer beschädigte oder nicht fahrbereite Autos nutzen wir zur Ersatzteilgewinnung oder geben sie an zertifizierte Verwerter weiter. So wird auch ein altes Auto noch sinnvoll verwertet.



Welche Unterlagen werden für den Verkauf benötigt?



Redaktion: Was sollte der Verkäufer bereithalten?



Herr Weber: Idealerweise:



Zulassungsbescheinigung Teil I & II (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief)



Letzter TÜV-Bericht (falls vorhanden)



Wartungsnachweise oder Reparaturrechnungen



Sämtliche Fahrzeugschlüssel



Fehlt etwas, kann man darüber reden – aber mit vollständigen Papieren geht es schneller und reibungsloser.



Welche Fehler sollte man beim Auto-Verkauf in Sindelfingen vermeiden?



Redaktion: Worauf sollten Verkäufer achten?



Herr Weber: Ganz wichtig ist: ehrlich sein. Viele versuchen, Schäden zu verschweigen. Doch das rächt sich – entweder beim Preis oder durch nachträgliche Reklamationen. Außerdem sollte man nicht auf unseriöse Lockangebote eingehen. Manche "Käufer" versprechen hohe Preise, zahlen dann aber deutlich weniger bei der Übergabe. Deshalb lieber mit erfahrenen und bekannten Händlern aus Sindelfingen zusammenarbeiten.



Was ist Ihr Tipp für Menschen, die ihr Auto in Sindelfingen verkaufen wollen?



Herr Weber: Nicht zu lange zögern. Ein Auto, das steht, verliert täglich an Wert. Wenn der TÜV abgelaufen ist oder Mängel auftreten, lohnt sich die Reparatur oft nicht mehr. Dann lieber direkt an uns verkaufen und noch bares Geld mitnehmen, bevor es wirklich zum „Schrottwert“ wird.



Fazit: Auto verkaufen in Sindelfingen auch ohne TÜV? Kein Problem!



Der Verkauf eines Fahrzeugs ohne TÜV oder mit Mängeln ist in Sindelfingen unkompliziert und schnell möglich. Mit dem richtigen Ansprechpartner erhalten Sie einen fairen Preis, eine kostenlose Abholung und auf Wunsch sogar eine kostenlose Abmeldung. Besonders Fahrzeuge deutscher Marken sind in der Region – und darüber hinaus – weiterhin gefragt.

