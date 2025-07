Auto verkaufen in Bochum – auch ohne TÜV und mit Mängeln

Redaktion: Herr Schneider, Sie leiten seit über zehn Jahren ein Unternehmen für Autoankauf in Bochum . Viele Menschen fragen sich: Kann man ein Auto ohne TÜV oder mit Mängeln überhaupt noch verkaufen?Herr Schneider: Absolut! Gerade in Bochum sehen wir täglich solche Fälle. Viele Autobesitzer glauben, ihr Fahrzeug sei nichts mehr wert, weil es den TÜV nicht mehr bestanden hat oder weil Motor und Getriebe Probleme machen. Doch tatsächlich gibt es einen großen Markt für Autos mit Mängeln – sowohl im Inland als auch für den Export.Der Markt für defekte Fahrzeuge in BochumRedaktion: Was macht den Bochumer Markt dafür besonders?Herr Schneider: Bochum ist eine verkehrsgünstig gelegene Stadt mitten im Ruhrgebiet. Das erleichtert uns die Logistik enorm. Fahrzeuge, die nicht mehr fahren, holen wir direkt vor Ort – oft innerhalb von 24 Stunden. Außerdem haben wir enge Kontakte zu Exporthändlern, die gezielt Autos ohne TÜV oder mit technischen Mängeln suchen.Welche Fahrzeuge verkaufen sich gut – auch mit Defekten?Redaktion: Welche Arten von Fahrzeugen nehmen Sie besonders häufig an?Herr Schneider: Besonders beliebt sind bei uns:Dieselautos mit älteren AbgasnormenUnfallfahrzeugeTransporter und LieferwagenFahrzeuge deutscher HerstellerAutos mit Getriebe- oder MotorschadenFahrzeuge ohne gültige HauptuntersuchungSolche Fahrzeuge sind oft in anderen Ländern noch gut verwertbar oder werden dort repariert, wo es günstiger ist.Auto ohne TÜV in Bochum verkaufen – wie läuft das konkret ab?Redaktion: Können Sie den Ablauf für unsere Leser einmal beschreiben?Herr Schneider: Sehr gerne. Der Ablauf ist einfach und für den Kunden stressfrei:Der Kunde kontaktiert uns – telefonisch oder über unser Onlineformular.Wir holen alle relevanten Informationen ein: Modell, Baujahr, Laufleistung und Zustand.Auf dieser Basis machen wir ein erstes Angebot, völlig unverbindlich.Ist der Kunde einverstanden, vereinbaren wir einen Abholtermin.Bei der Übergabe erfolgt die Bezahlung in bar oder per Überweisung.Auf Wunsch melden wir das Auto auch kostenlos ab.Mängel am Fahrzeug – was sollte man ehrlich angeben?Redaktion: Worauf sollten Verkäufer bei der Beschreibung ihres Fahrzeugs achten?Herr Schneider: Ehrlichkeit ist entscheidend. Wir sind auf Fahrzeuge mit Mängeln spezialisiert – es ist also kein Problem, wenn etwas defekt ist. Aber wir müssen es vorher wissen, um ein faires Angebot machen zu können. Dazu zählen:Motorprobleme oder GeräuscheSchäden am GetriebeUndichte Stellen oder ÖlverlustElektronikproblemeFehlender TÜV oder nicht bestandene HUKorrosionsschäden oder UnfallschädenWelche Unterlagen sind beim Verkauf in Bochum nötig?Redaktion: Welche Dokumente sollten beim Verkauf mitgebracht werden?Herr Schneider: Idealerweise haben Sie:Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II)Letzten TÜV-Bericht, wenn vorhandenRechnungen oder Nachweise über Wartungen oder ReparaturenFahrzeugschlüssel – möglichst alleFehlt etwas, ist das nicht das Ende der Welt. Oft finden wir auch dafür eine Lösung.Wie realistisch sind die Preise für Autos mit Mängeln?Redaktion: Viele befürchten, bei einem defekten Fahrzeug nur ein paar Euro zu bekommen. Wie sieht es in der Praxis aus?Herr Schneider: Natürlich hängt der Preis vom Zustand und Typ des Fahrzeugs ab. Aber selbst ein nicht fahrbereites Fahrzeug kann noch mehrere hundert bis über tausend Euro wert sein – besonders, wenn es sich um ein begehrtes Modell handelt. Fahrzeuge für den Export sind oft deutlich mehr wert, als viele glauben.Was unterscheidet Ihren Autoankauf von anderen in Bochum?Redaktion: Warum sollten sich Kunden gerade an Ihr Unternehmen wenden?Herr Schneider: Wir setzen auf Transparenz, Fairness und Geschwindigkeit. Unsere Kunden in Bochum schätzen besonders, dass wir keine versteckten Kosten erheben, die Abholung kostenlos ist, und dass sie ihr Geld sofort erhalten. Außerdem kümmern wir uns um die Abmeldung bei der Zulassungsstelle, wenn gewünscht.Letzte Worte an Bochumer Fahrzeughalter mit Problemautos?Herr Schneider: Lassen Sie Ihr altes Auto nicht weiter stehen und an Wert verlieren. Ein Fahrzeug ohne TÜV oder mit Schäden ist kein Schrott – es hat noch einen Wert! Gerade in Bochum gibt es unkomplizierte Möglichkeiten, das Auto zügig und rechtssicher zu verkaufen. Melden Sie sich bei einem professionellen Autoankauf – Sie werden überrascht sein, was Ihr Fahrzeug noch wert ist.