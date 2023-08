KulturPass für Jugendliche: Schloss Augustusburg, Familienburg Scharfenstein und Schloss & Park Lichtenwalde stellen Angebote bereit

Museumsluft schnuppern, hinter dicke Mauern sehen und einzigartige Ausstellungen erkunden. Das alles und noch viel mehr Kulturangebote bietet der KulturPass für Jugendliche. Ab sofort bieten auch die A/S/L Schlossbetriebe gGmbH mit Schloss Augustusburg, der Familienburg Scharfenstein sowie Schloss & Park Lichtenwalde ihre Museumstickets in der KulturPass-App an. Die Jugendlichen registrieren sich einfach über die App, wählen das entsprechende Ticket aus und können so ganz kostenlos die vielfältigen Museen der Häuser entdecken. Egal ob Motorradmuseum für Technikbegeisterte, das Weihnachts- und Spielzeugmuseum für Liebhaber traditioneller Handwerkskunst oder das Schatzkammer-Museum für eine Reise in entfernte Kulturen. Damit sind die Schlossbetriebe ein Vorreiter in der Region Chemnitz.„Jugendlichen Kultur zu ermöglichen und an diese heranzuführen, ist ein bedeutsamer Teil unserer täglichen Arbeit. Dafür machen wir uns mit modernen Ausstellungskonzepten und einem umfangreichen museumspädagogischen Programm stark. Mit dem KulturPass wird 18-Jährigen die Möglichkeit für neue Erkenntnisse, spannende Erfahrungen und sicher auch unvergessliche Erlebnisse geboten. Natürlich unterstützen wir dieses Angebot zur Teilhabe und freuen uns, die Jugendlichen zu uns einzuladen“ sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH.Der KulturPass ist ein Angebot der Bundesregierung für alle, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern. Sie erhalten ab ihrem 18. Geburtstag ein Budget von 200 Euro, dass sie für Eintrittskarten, Bücher, CDs, Platten und vieles mehr einsetzen können. Damit sollen junge Menschen für Kultur vor Ort begeistert und gleichzeitig die Kulturbranche unterstützt werden. Alle Informationen zum KulturPass und der Anmeldung für Jugendliche unter www.kulturpass.de