Historisches Schloss- und Stadtfest – Augustusburg lädt zum Festwochenende vom 16. bis 18. September 2022 ein

Den 450. Geburtstag von Schloss Augustusburg nehmen Schloss und Stadt zum Anlass, dieses Jubiläum gemeinsam mit einem historischen Schloss- und Stadtfest vom 16. bis 18. September 2022 zu begehen.Das Festwochenende wird am 16. September um 18 Uhr in der Schlosskirche durch Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, und Sandra Kaufmann, Stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Augustusburg, feierlich eröffnet. Musik aus der Zeit der Schlossweihe um 1572 wird zu diesem besonderen Anlass erklingen.Die Altstadt von Augustusburg wie auch das Schlossgelände verwandeln sich dann am 17. und 18. September ab 10:00 Uhr in ein historisches Festgelände unter freiem Himmel. Altes Handwerk, Musiker, Gaukler, Zauberer, Renaissance-Tänzer, fahrendes Volk und Fahnenschwinger werden auf den Straßen sowie den Bühnen im Schlosshof und auf dem Markt zu sehen sein. Unter dem Motto „Die Stadt gratuliert“ schlägt die Bühne an der Hohe Straße den Bogen in die Neuzeit, u.a. mit Country- und Rockmusik.Das Kurfürstenpaar August und Anna wird Gäste aus nah und fern im Schlosshof begrüßen. Jörg Einert und Birgit Lehmann schlüpfen erstmals bei einem gemeinsamen Auftritt in ihre historischen Rollen. Wie damals während ihrer Regentschaft, nehmen sie am Samstag die Frondienst-Fuhrwerke aus den Augustusburger Ortsteilen in Empfang, die ihre Abgaben zum Schloss bringen. Diplomatisches Geschick ist besonders am Sonntag beim Kurfürstenpaar gefragt: der „Lebendige Fürstenzug“ aus Rochlitz, die zum Leben erweckte Ahnengalerie des Fürstenhauses Wettin, stattet Stadt und Schloss mit 70 Darstellern und 44 Pferden einen Besuch ab.Weitere Höhepunkte des Festwochenendes sind die Jubiläumskonzerte in der Schlosskirche sowie in der Stadtkirche St. Petri, die Präsentation der neuen Häuserchronik Augustusburg, eine Bildversteigerung mit Malereien und Zeichnungen von Augustusburg sowie die Einlagerung des Brunnenwhiskys für das Brunnenjubiläum im Jahr 2027. Für Familien mit Kindern gibt es zahlreiche Mitmachangebote, bei denen sie historisches Handwerk kennenlernen können, aber auch selbst kreativ werden dürfen. Für das leibliche Wohl ist auf dem historischen Markt gesorgt.Tagestickets für das Festwochenende sind an den Tageskassen sowie vorab online erhältlich. Der Preis für ein Tagesticket beträgt 10,- €, ermäßigt 5,-€ und 25,-€ für Familien (inklusive aller eigenen Kinder). Im Tagesticket ist der Eintritt in die Jubiläumsausstellung „Kurfürst mit Weitblick“ sowie ins Schlossmuseums inklusive. Online erworbene Tickets enthalten zudem ein Ticket für den Verkehrsbund Mittelsachsen am jeweiligen Veranstaltungstag.Das vollständige Programm, Infos zu Kauf- und Buchungsmöglichkeiten der Tagestickets sowie Empfehlungen für die Anreise sind unter www.schloss-stadtfest.de einsehbar.