Eröffnung der Sonderausstellung „Ära des Straßenrennsports“ im Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg

Im Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg ist ab dem 12. Februar 2022 die neue Sonderausstellung „Ära des Straßenrennsports“ zu sehen. Anlass dafür ist das Zschopauer Jubiläum „100 Jahre Motorradstadt Zschopau“, bei der sich nicht nur die Stadt Zschopau mit ihrer erfolgreichen Motorradgeschichte auseinandersetzt.Zwischen 1922 und 2016 wurden in Zschopau erfolgreich Motorräder entwickelt und produziert. Eine treibende Rolle bei der Entwicklung der Serienfahrzeuge im Allgemeinen spielte dabei der Motorrad-Straßenrennsport. Die Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg widmet sich diesem Thema und gibt anhand ausgewählter Rennmotorräder einen Einblick in diese Ära.Insgesamt sieben Motorräder der Marken DKW, Auto Union, MZ und MuZ wurden für diesen Zweck in Szene gesetzt. Bei einigen Modellen wurde die Rennverkleidung abgenommen, um einen einmaligen Blick auf Motor, Getriebe oder Kühler zu gewährleisten. Der historische Kontext wird ebenso beleuchtet wie auch die siegreichen Fahrer ihrer Zeit.Zwei der ausgestellten Maschinen haben eine besondere Historie im Gepäck. Die MZ RE 125 aus dem Jahr 1961 wurde von Vize-Weltmeister Ernst Degner gefahren, welcher in jenem Jahr beim Motorrad Grand Prix in Schweden die Gelegenheit nutzte und in die BRD floh. Zudem fuhr MZ-Werks-Rennfahrer Heinz Rosner mit seiner MZ RZ 300 in der Rennsaison 1968 zum dritten Platz bei der Weltmeisterschaft.Unter dem übergeordneten Titel „100 Jahre Motorradtradition Zschopau“ beteiligen sich Schloss Wildeck, das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V. sowie das Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten mit einer Sonderausstellung am Zschopauer Festjahr. Das Deutsche Enduro Museum Zschopau ist ebenfalls als Kooperationspartner eingebunden.Die Sonderausstellung „Ära des Straßenrennsports“ ist bis zum 15. Januar 2023 im Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg zu sehen.Motorradmuseum auf Schloss Augustusburg bei ChemnitzFebruar 2022 bis 15. Januar 2023Öffnungszeiten 12.02. bis 27.02.2022 (Winterferien):Täglich (Öffnung 10:00 Uhr, letzter Einlass 16:00 Uhr)Öffnungszeiten 28.02. bis 31.03.2022:Sa + So (Öffnung 10:00 Uhr, letzter Einlass 16:00 Uhr)Vsl. Öffnungszeiten ab 01.04.2022:Täglich (Öffnung 10:00 Uhr, letzter Einlass 16:00 Uhr)Eintritt Motorradmuseum:8,- € Erwachsene / 6,- € ermäßigt* / 21,- € FamilienTickets:Erhältlich im Online-Shop unter https://die-sehenswerten-drei.de/tickets oder an der TageskasseMZ-Vortragsreihe „Vom Wankel- bis zum Vier-Takt-Motor“:Die MZ-Vortragsreihe „Vom Wankel- bis zum Vier-Takt-Motor“ blickt auf die Motorradentwicklung des Motorradwerk Zschopaus im Zeitraum von 1960 bis 1992 zurück.Eintritt: 11,- € (mit vorheriger Besichtigung des Motorradmuseum)/ 5,- € (nur Vortrag)Ort: Schloss Augustusburg (HasenSaal)Tickets: online unter: www.die-sehenswerten-drei.de/... 04.04.2022 (17:00)MZ-Vortrag „Entwicklung der Benzin-Direkteinspritzung und der Gemischeinspritzung“Referenten: Dr. Günter Karl / Dipl.-Ing. Hansjörg Pöhler23.05.2022 (17:00 Uhr)MZ-Vortrag „Entwicklungen zur Verbesserung der Zweitakt-Spülung, des Ladungswechsels und des Verbrennungsablaufs“Referent: Dr. Günter Karl16.06.2022 (17:00 Uhr)MZ-Vortrag „Entwicklung eines kleinen Viertaktmotors“Referent: Dipl.-Ing. Hansjörg PöhlerWeitere Termine:20./21.08.2022Schlösser- und Burgenfahrt für OldtimerSchloss AugustusburgAuch in 2022 sind alle Besitzer von Oldtimerfahrzeugen (PKW und Motorräder) bis Baujahr 1980 zur traditionellen Schlösser- und Burgenfahrt eingeladen. Die erforderliche Nennung ist ab 1.4. online abrufbar. Info und Nennung: online unter https://die-sehenswerten-drei.de/tickets 20.08.2022 (11:00 – 14:00 Uhr)Sachsen-ClassicSchloss AugustusburgIn diesem Jahr ist Schloss Augustusburg die Mittagsstation auf der 3. und letzten Rallye-Etappe der Oldtimerrallye „Sachsen Classic“. Veranstalter: Motor Presse Stuttgart03.10.2022 (8:00 – 14:00 Uhr)Oldtimer HerbsttreffenSchloss AugustusburgDer traditionelle Saisonabschluss für Oldtimer bis Baujahr 1970 mit Teilemarkt, Szenehändlern und Livemusik. Den Erfahrungen nach komplettieren an diesem Tag etwa 700 zwei-, drei- und vierrädrige Fahrzeuge das „rollende Freilichtmuseum“ auf Schloss Augustusburg.14.01.202350. Wintertreffen der MotorradfahrerSchloss Augustusburg