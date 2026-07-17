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Augustine Tours-Europe UG Heidkamp 26 21335 Lüneburg, Deutschland http://www.augustinetours.com
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Trommler, Nil-Entdecker, Affen – und ganz viel Kultur und Natur

Eine seltene sieben-tägige Reise durch Burundi berührt die Seele

(lifePR) (Lüneburg, )
Ostafrika ist das Traumziel vieler Reisenden, die sich für die Ursprünge der Menschheit interessieren, unglaublich schöne Natur hautnah erleben möchten und in Deutschland oft noch unbekannte Kultur entdecken wollen. Einer der besten Plätze dafür ist Burundi, wo sehr viel völlig fremd wirkt und doch sehr schnell tief ins Herz geht.

Ausgewiesener Experte für Ostafrika-Reisen

Diese Erfahrungen präsentiert und vermittelt mit großer Leidenschaft der Experte für Ostafrika-Reisen Augustin Ndikuriyo. Der Reiseunternehmer macht seit 2010 mit seinem Augustine-Tours Europe unzählige Menschen mit seinem Heimatkontinent vertraut. „Gerade Ostafrika erschließt man sich am besten mit Guides, die beide Kulturen kennen“, erklärt Ndikuriyo. „Als Einheimische und gebürtige Ostafrikaner kennen wir versteckte Highlights, exklusive Routen und authentische Erlebnisse, die unsere Kunden nachhaltig begeistern.“

Ein Blick in das Programm einer exklusiven sieben-Tage-Tour durch Burundi bestätigt genau diese Aussage. Hier vereint sich ein Mix aus Naturerlebnis, Blick in die Geschichte und Verständnis für das einzigartige Kulturleben des kleinen Binnenstaates.

Eintauchen in die Natur und Geschichte Ostafrikas

An- und Abreiseort ist die ehemalige Hauptstadt Bujumbura am Tanganyikasee. Von hier führt eine erste Fahrt zu den weitläufigen Teeplantagen von Teza, wo die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Teeproduktion in Burundi erfahren. Anschließend führt eine Naturwanderung zum Rand des Kibira-Nationalparks. Und es bleibt Zeit für einen Blick in die Geschichte, die Deutschland mit Burundi verbindet: In der historischen Gedenkstätte von Kiganda fand die Unterzeichnung des Vertrags zwischen den Deutschen und König Mwezi Gisabo statt, dem damaligen Herrscher des Landes während der Kolonialzeit in „Deutsch-Ostafrika“.

Apropos Geschichte: Der britische Forscher Dr. David Livingstone suchte als erster Europäer in Burundi die Quelle des Weißen Nil. Beim Besuch der Reiseteilnehmer am Gedenkstein „Pierre de Livingstone et Stanley“, erinnert man sich an das Treffen zwischen Livingstone und dem Journalisten Henry Morton Stanley am 25. November 1871. Die eigentliche Quelle wurde übrigens erst 1937 bei Rutovu „entdeckt“. Natürlich besuchen die Reisenden den Ort, bevor sie in Karera eine beeindruckende Reihe von Wasserfällen erkunden, denen lokal heilende Kräfte zugeschrieben werden.

Ein Besuch bei den weltberühmten Trommlern und Tänzern

Zurück in die täglichen Realitäten des heutigen Burundi findet man in Rumonge, wo die Reisenden einen Einblick in die traditionelle handwerkliche Produktion von Palmöl erhalten. Später wandern sie in Resha durch die Hügel oberhalb des Tanganyikasees. Solche Fußmärsche sind ein wichtiger Bestandteil des Programms, das die Schönheiten des Landes so hautnah präsentiert. Dazu gehört eine Naturwanderung im Kigwena-Naturreservat, wo man nach Schimpansen und Pavianen Ausschau hält.

Burundi ist berühmt unter anderem für seine Trommler. Deshalb ist der Besuch des Trommelheiligtums von Gishora ein Höhepunkt der Reise. Hier erlebt man die weltberühmten Gitega-Trommler bei einer traditionellen Aufführung - ein unvergessliches kulturelles Erlebnis! Genauso übrigens wie der Besuch im Nationalmuseum der heutigen Hauptstadt Gitega, das die bedeutendste historische und ethnografische Sammlung des Landes beherbergt.

Ostafrika richtig und hautnah entdecken

Und ebenfalls unvergesslich ist eine Sonnenaufgangsfahrt mit einem Einbaum auf dem Le Lac aux Oiseaux im Rwihinda-Nationalreservat. Noch berührt davon, erleben die Reiseteilnehmer eine Vorführung der Intore-Krieger-Tänzer. Diese traditionellen Tänzer trugen einst zum Schutz des Königs bei und feierten Siege mit Tanzvorführungen vor der Bevölkerung. Die Tänzer tragen Leopardenfelle, kunstvolle Kopfbedeckungen, Fußglocken und Elfenbeinschmuck.

Zurück in Bujumbura bleibt nur noch, die Tage im Geiste Revue passieren zu lassen. Sie werden für immer im Gedächtnis und im Herzen bleiben. „Denn ein Besuch in Ostafrika berührt die Seele und verändert den Blick auf die Welt“, sagt Augustin Ndikuriyo. Genau so muss es sein, denn „unser Ziel ist es, Afrika Beyond The Expected zu zeigen – also über das Erwartbare hinaus.“

Infokasten zum Reiseangebot „East Africa Overland Adventure“

Reisepreis ab 1.511 € pro Person, darin enthalten sind
  • Transfers bei Ankunft und Abreise
  • Alle Übernachtungen
  • Betreuung durch einen englischsprachigen Reiseleiter
  • Mahlzeiten
  • Eintrittsgebühren für alle im Reiseverlauf genannten Besichtigungen
  • Gebühr für die Trommelvorführung
  • Mineralwasser im Fahrzeug
Nicht im Preis enthalten
  • Internationale Flüge
  • Flughafensteuern
  • Reiseversicherung
  • Visagebühren
  • Getränke
  • Trinkgelder (freiwillig)
  • Persönliche Ausgaben
 

Website Promotion

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Augustine Tours-Europe UG

Seit 2010 gestaltet Gründer Augustin Ndikuriyo mit seinem Team bei Augustine Tours maßgeschneiderte Safaris und Kulturreisen in Ostafrika: Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, Tansania. Als Einheimische und gebürtige Ostafrikaner kennen sie versteckte Highlights, exklusive Routen und authentische Erlebnisse, die Kunden nachhaltig begeistern. Gäste und Reisebüro-Partner profitieren von lokaler Expertise, einem starken Netzwerk und individuellen Angeboten – Africa Beyond The Expected, wo jede Reise Vertrauen, Abenteuer und unvergessliche Momente schafft.

„Begeben Sie sich auf Reisen, die für anspruchsvolle Entdecker konzipiert sind, bei denen jeder Moment persönlich und jede Begegnung bedeutungsvoll ist. Mit Bedacht gestaltet und von Leidenschaft geleitet, sind dies Boutique-Reiseerlebnisse, die durch authentische Verbindungen die unbekannte Schönheit Afrikas offenbaren.“

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