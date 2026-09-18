AUGLETICS Charity Row: Mehr als 700 Menschen rudern über 3.500 Kilometer für die Kinderhilfe

Ariane Hingst – Ex-Fußball-Nationalspielerin, mehrfache Welt-, Europameisterin und Olympia-Bronzegewinnerin, heute Co-Gründerin Viktoria Berlin (Frauen) & Speakerin

Daniel Frahn – Ex-Fußballprofi RB Leipzig, 1. FC Heidenheim, heute Co-Trainer Babelsberg 03 & Botschafter der Kinderhilfe

Dirk Westphal – Ex-Volleyballnationalspieler, WM-Dritter, heute Geschäftsführer Netzhoppers KW

Hannah Reif – Frauen-Riemen-Nationalmannschaft, WM-Teilnehmerin 2026 Vierer (w) und Achter (Mixed)

Jonas Fütterer – Fitness-Influencer

Am gestrigen Donnerstag, 17. September 2026, hat AUGLETICS gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partnern sowie Gästen aus Sport und Öffentlichkeit den ersten „AUGLETICS Charity Row“ veranstaltet. Bis zum Ende des Tages haben deutschlandweit 702 Menschen an ihren AUGLETICS-Rudergeräten mitgerudert und gemeinsam eine Strecke von mehr als 3.542 Kilometern zurückgelegt – fast die 90-fache Distanz der virtuellen Ruderstrecke zwischen der AUGLETICS-Firmenzentrale in Königs Wusterhausen und dem Hauptsitz der Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V. in Berlin-Moabit.Neben dem sportlichen Erfolg stand vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt: Die Teilnehmenden spendeten privat 2.513,33 Euro für die Kinderhilfe. AUGLETICS selbst steuerte weitere 2.000 Euro bei und konnte die Summe fast verdoppeln– insgesamt kamen so 4.513,33 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern in Berlin und Brandenburg zusammen.Vor Ort am Nottefließ in Königs Wusterhausen, einem Standort der Kinderhilfe, entstand ein Charity-Setting mit AUGLETICS-Rudergeräten im Staffelbetrieb, einer Gesprächsrunde mit regionalen Sportgrößen wie:und einem bewegenden Auftritt eines Mädchens aus der Trauerbegleitung der Kinderhilfe. Moderiert wurde der Abend von Olympiaruderer Lars Wichert. Parallel dazu ruderten AUGLETICS-Kundinnen und -Kunden deutschlandweit zuhause mit und teilten ihre Ergebnisse digital – sichtbar gemacht durch ein Live-Kilometer-Tracking, das den gemeinsamen Kilometer-Fortschritt in Echtzeit visualisierte. Der Abend endete mit der Übergabe des Spendenschecks an die Kinderhilfe.Donnerstag, 17. September 2026702 Teilnehmende, deutschlandweitüber 3.542 Kilometerüber 2.513,33 Euro2.000 Euro (fast eine Verdopplung der privaten Spenden)über 4.513,33 EuroAm Nottefließ, Königs Wusterhausen + virtuell deutschlandweitAUGLETICSKinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.