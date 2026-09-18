AUGLETICS Charity Row: Mehr als 700 Menschen rudern über 3.500 Kilometer für die Kinderhilfe

Neben dem sportlichen Erfolg stand vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt: Die Teilnehmenden spendeten privat 2.513,33 Euro für die Kinderhilfe. AUGLETICS selbst steuerte weitere 2.000 Euro bei und konnte die Summe fast verdoppeln– insgesamt kamen so 4.513,33 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern in Berlin und Brandenburg zusammen.
Ein bewegender Abend am Nottefließ
Vor Ort am Nottefließ in Königs Wusterhausen, einem Standort der Kinderhilfe, entstand ein Charity-Setting mit AUGLETICS-Rudergeräten im Staffelbetrieb, einer Gesprächsrunde mit regionalen Sportgrößen wie:
- Ariane Hingst – Ex-Fußball-Nationalspielerin, mehrfache Welt-, Europameisterin und Olympia-Bronzegewinnerin, heute Co-Gründerin Viktoria Berlin (Frauen) & Speakerin
- Daniel Frahn – Ex-Fußballprofi RB Leipzig, 1. FC Heidenheim, heute Co-Trainer Babelsberg 03 & Botschafter der Kinderhilfe
- Dirk Westphal – Ex-Volleyballnationalspieler, WM-Dritter, heute Geschäftsführer Netzhoppers KW
- Hannah Reif – Frauen-Riemen-Nationalmannschaft, WM-Teilnehmerin 2026 Vierer (w) und Achter (Mixed)
- Jonas Fütterer – Fitness-Influencer
Stimmen zum Charity Row
„Wir sind überwältigt von der Solidarität, die wir gestern erlebt haben. Mehr als 700 Menschen aus unserer großartigen Community haben gemeinsam mit uns geschwitzt – nicht für sich selbst, sondern für Kinder und Familien, die es besonders schwer haben. Das zeigt, was möglich ist, wenn Sport und Gemeinschaft zusammenkommen. Wir bei AUGLETICS sind stolz, mit dem Charity Row ein Zeichen gesetzt zu haben.“
Flavio Holstein, Gründer und Geschäftsführer von AUGLETICS
„Aktionen wie der AUGLETICS Charity Row bedeuten für uns nicht nur eine wichtige finanzielle Unterstützung, sondern vor allem sichtbare Aufmerksamkeit für die Situation schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Dass so viele Menschen im ganzen Land mitgerudert und gespendet haben, berührt uns sehr. Wir bedanken uns von Herzen bei AUGLETICS und allen Teilnehmenden für dieses großartige Engagement.“
Jannis Wlachojiannis, Geschäftsführer Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.
AUGLETICS Charity Row auf einen Blick
Datum
Donnerstag, 17. September 2026
Teilnehmende
702 Teilnehmende, deutschlandweit
Gemeinsame Strecke
über 3.542 Kilometer
Private Spenden
über 2.513,33 Euro
Spende von AUGLETICS
2.000 Euro (fast eine Verdopplung der privaten Spenden)
Gesamtsumme
über 4.513,33 Euro
Ort
Am Nottefließ, Königs Wusterhausen + virtuell deutschlandweit
Veranstalter
AUGLETICS
Begünstigte
Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.