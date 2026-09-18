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AUGLETICS Charity Row: Mehr als 700 Menschen rudern über 3.500 Kilometer für die Kinderhilfe

Gemeinsam wurden 4.513,33 Euro für schwerkranke Kinder und ihre Familien gesammelt.

(lifePR) (Königs Wusterhausen, )
Am gestrigen Donnerstag, 17. September 2026, hat AUGLETICS gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partnern sowie Gästen aus Sport und Öffentlichkeit den ersten „AUGLETICS Charity Row“ veranstaltet. Bis zum Ende des Tages haben deutschlandweit 702 Menschen an ihren AUGLETICS-Rudergeräten mitgerudert und gemeinsam eine Strecke von mehr als 3.542 Kilometern zurückgelegt – fast die 90-fache Distanz der virtuellen Ruderstrecke zwischen der AUGLETICS-Firmenzentrale in Königs Wusterhausen und dem Hauptsitz der Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V. in Berlin-Moabit.

Neben dem sportlichen Erfolg stand vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt: Die Teilnehmenden spendeten privat 2.513,33 Euro für die Kinderhilfe. AUGLETICS selbst steuerte weitere 2.000 Euro bei und konnte die Summe fast verdoppeln– insgesamt kamen so 4.513,33 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern in Berlin und Brandenburg zusammen.

Ein bewegender Abend am Nottefließ

Vor Ort am Nottefließ in Königs Wusterhausen, einem Standort der Kinderhilfe, entstand ein Charity-Setting mit AUGLETICS-Rudergeräten im Staffelbetrieb, einer Gesprächsrunde mit regionalen Sportgrößen wie:
  • Ariane Hingst – Ex-Fußball-Nationalspielerin, mehrfache Welt-, Europameisterin und Olympia-Bronzegewinnerin, heute Co-Gründerin Viktoria Berlin (Frauen) & Speakerin
  • Daniel Frahn – Ex-Fußballprofi RB Leipzig, 1. FC Heidenheim, heute Co-Trainer Babelsberg 03 & Botschafter der Kinderhilfe
  • Dirk Westphal – Ex-Volleyballnationalspieler, WM-Dritter, heute Geschäftsführer Netzhoppers KW
  • Hannah Reif – Frauen-Riemen-Nationalmannschaft, WM-Teilnehmerin 2026 Vierer (w) und Achter (Mixed)
  • Jonas Fütterer – Fitness-Influencer
und einem bewegenden Auftritt eines Mädchens aus der Trauerbegleitung der Kinderhilfe. Moderiert wurde der Abend von Olympiaruderer Lars Wichert. Parallel dazu ruderten AUGLETICS-Kundinnen und -Kunden deutschlandweit zuhause mit und teilten ihre Ergebnisse digital – sichtbar gemacht durch ein Live-Kilometer-Tracking, das den gemeinsamen Kilometer-Fortschritt in Echtzeit visualisierte. Der Abend endete mit der Übergabe des Spendenschecks an die Kinderhilfe.

Stimmen zum Charity Row

„Wir sind überwältigt von der Solidarität, die wir gestern erlebt haben. Mehr als 700 Menschen aus unserer großartigen Community haben gemeinsam mit uns geschwitzt – nicht für sich selbst, sondern für Kinder und Familien, die es besonders schwer haben. Das zeigt, was möglich ist, wenn Sport und Gemeinschaft zusammenkommen. Wir bei AUGLETICS sind stolz, mit dem Charity Row ein Zeichen gesetzt zu haben.“

Flavio Holstein, Gründer und Geschäftsführer von AUGLETICS


„Aktionen wie der AUGLETICS Charity Row bedeuten für uns nicht nur eine wichtige finanzielle Unterstützung, sondern vor allem sichtbare Aufmerksamkeit für die Situation schwerkranker Kinder und ihrer Familien. Dass so viele Menschen im ganzen Land mitgerudert und gespendet haben, berührt uns sehr. Wir bedanken uns von Herzen bei AUGLETICS und allen Teilnehmenden für dieses großartige Engagement.“

Jannis Wlachojiannis, Geschäftsführer Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.

AUGLETICS Charity Row auf einen Blick

Datum

Donnerstag, 17. September 2026

Teilnehmende

702 Teilnehmende, deutschlandweit

Gemeinsame Strecke

über 3.542 Kilometer

Private Spenden

über 2.513,33 Euro

Spende von AUGLETICS

2.000 Euro (fast eine Verdopplung der privaten Spenden)

Gesamtsumme

über 4.513,33 Euro

Ort

Am Nottefließ, Königs Wusterhausen + virtuell deutschlandweit

Veranstalter

AUGLETICS

Begünstigte

Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e.V.

AUGLETICS GmbH

AUGLETICS ist ein deutscher Hersteller von hochwertigen, smarten Indoor-Rudergeräten. Das Unternehmen mit Sitz in Königs Wusterhausen bei Berlin verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Sport und Gesundheit. Kern der Marke ist Rudern - eine der effizientesten und gesündesten Sportarten der Welt. Mit dem leisen und smarten AUGLETICS Eight und dem integrierten Virtual Coach, dem großen Touchscreen und vielen weiteren Funktionen macht AUGLETICS Rudern jeder und jedem zugänglich und bringt Rudern direkt zu den Menschen nach Hause. Als Sponsor der Frauen Riemen Ruder-Nationalmannschaft engagiert sich AUGLETICS auch im Ruder-Leistungssport.

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