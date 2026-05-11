atambo tours erweitert Portfolio mit Star Clippers
Segelkreuzfahrten für außergewöhnliche Reiseerlebnisse auf hoher See – jetzt bei atambo tours
Mit der neuen Partnerschaft ergänzt atambo sein Portfolio um exklusive Segelkreuzfahrten auf authentischen Großseglern. Kunden erhalten damit Zugang zu besonderen Reisen in der Karibik, in Mittelamerika sowie weiteren faszinierenden Destinationen weltweit.
Star Clippers zählt zu den führenden Anbietern von Segelkreuzfahrten und verbindet traditionelle Seefahrt mit modernem Komfort.
Die eleganten Großsegler Royal Clipper, Star Flyer und Star Clipper ermöglichen ein persönliches und authentisches Kreuzfahrterlebnis abseits klassischer Kreuzfahrtrouten.
„Mit Star Clippers gewinnen wir einen Partner, der perfekt zu unserer Philosophie individueller und hochwertiger Reisen passt“, erklärt Karen Wittel, Gründerin und Inhaberin von atambo tours. „Unsere Kunden suchen besondere Reiseerlebnisse mit Charakter, persönlicher Atmosphäre und außergewöhnlichen Destinationen – genau das bieten die Segelreisen von Star Clippers.“
Durch die Zusammenarbeit stärkt atambo sein Angebot im Premium- und Erlebnisreise-Segment. Im Mittelpunkt stehen entschleunigtes Reisen, kleine Häfen fernab des Massentourismus sowie ein einzigartiges maritimes Ambiente an Bord der Segelschiffe.
Ab sofort sind ausgewählte Reisen von Star Clippers direkt über atambo buchbar.
Weitere Informationen unter info@atambo.de