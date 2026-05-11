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atambo tours (atambo GmbH) Westendstr. 71 60325 Frankfurt, Deutschland http://www.atambo.de
Ansprechpartner:in Frau Karen Wittel +49 69 74220986
Logo der Firma atambo tours (atambo GmbH)

atambo tours erweitert Portfolio mit Star Clippers

Segelkreuzfahrten für außergewöhnliche Reiseerlebnisse auf hoher See – jetzt bei atambo tours

(lifePR) (Frankfurt, )
atambo tours baut sein Angebot im Bereich außergewöhnlicher Reiseerlebnisse weiter aus und startet ab sofort eine Kooperation mit der renommierten Segelkreuzfahrt-Reederei Star Clippers.

Mit der neuen Partnerschaft ergänzt atambo sein Portfolio um exklusive Segelkreuzfahrten auf authentischen Großseglern. Kunden erhalten damit Zugang zu besonderen Reisen in der Karibik, in Mittelamerika sowie weiteren faszinierenden Destinationen weltweit.

Star Clippers zählt zu den führenden Anbietern von Segelkreuzfahrten und verbindet traditionelle Seefahrt mit modernem Komfort.

Die eleganten Großsegler Royal Clipper, Star Flyer und Star Clipper ermöglichen ein persönliches und authentisches Kreuzfahrterlebnis abseits klassischer Kreuzfahrtrouten.

„Mit Star Clippers gewinnen wir einen Partner, der perfekt zu unserer Philosophie individueller und hochwertiger Reisen passt“, erklärt Karen Wittel, Gründerin und Inhaberin von atambo tours. „Unsere Kunden suchen besondere Reiseerlebnisse mit Charakter, persönlicher Atmosphäre und außergewöhnlichen Destinationen – genau das bieten die Segelreisen von Star Clippers.“

Durch die Zusammenarbeit stärkt atambo sein Angebot im Premium- und Erlebnisreise-Segment. Im Mittelpunkt stehen entschleunigtes Reisen, kleine Häfen fernab des Massentourismus sowie ein einzigartiges maritimes Ambiente an Bord der Segelschiffe.

Ab sofort sind ausgewählte Reisen von Star Clippers direkt über atambo buchbar.

Weitere Informationen unter info@atambo.de

atambo tours (atambo GmbH)

atambo tours ist der nachhaltige Reiseveranstalter für höchste Urlaubsansprüche weltweit. Die Urlaubsmaßschneiderei mit Hauptsitz in Frankfurt am Main organisiert komplexe Rundreisen, Familienurlaube, Safaris, Forscherreisen, Abenteuerurlaube, Flitterwochen und Eheschließungen im Ausland. Dabei wird immer die soziale und ökologische Balance berücksichtigt. atambo tours ist Mitglied im Verband für nachhaltigen Tourismus forum anders reisen und trägt seit 2010 das CSR Siegel für nachhaltigen Urlaub.

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