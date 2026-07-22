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Kunst aus Los Cabos: Drei Künstler präsentieren ihre Werke nach inspirierender Residency in Mexiko

Ausstellung der Ergebnisse der a(r)tambo Residency vom 13. bis 23. August 2026 in der Galerie Greulich, Frankfurt am Main

(lifePR) (Frankfurt, )
Am 13. August 2026 öffnet die Galerie Greulich in Frankfurt am Main ihre Türen für eine besondere Ausstellung: Gezeigt werden die Werke der drei Gewinnerkünstler der ersten a(r)tambo Residency in Los Cabos, Mexiko. Die Ausstellung präsentiert die künstlerischen Ergebnisse einer zehntägigen Reise durch die faszinierende Landschaft von Baja California, die im März 2026 stattfand. Die Ausstellung ist bis zum 23. August 2026 für Besucher geöffnet.

Die Künstler Jurena Muñoz, Meira Kiefer und Per Schorn konnten sich im Rahmen einer deutschlandweiten Ausschreibung gegen zahlreiche Bewerbungen durchsetzen und erhielten die Möglichkeit, die außergewöhnliche Region rund um Los Cabos künstlerisch zu erkunden. Zwischen Pazifik, Wüstenlandschaften und spektakulären Lichtstimmungen entstanden Werke, die ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen dieser besonderen Reise widerspiegeln.

Vor Ort wurden die Künstler unter anderem von dem zeitgenössischen Künstler François Paris von der Galeria Minch in Cabo San Lucas begleitet. Die Residency bot ihnen die Möglichkeit, die faszinierende Landschaft und kulturelle Vielfalt von Los Cabos intensiv zu erleben und sich von der besonderen Atmosphäre der Region inspirieren zu lassen. Zugleich erhielten sie Einblicke in die lokale Kunstszene und konnten sich mit Künstlern vor Ort austauschen.

Mit der a(r)tambo Residency möchten wir Künstlern ermöglichen, neue Kulturräume zu entdecken und ihre Erlebnisse in eine eigene künstlerische Sprache zu übersetzen“, erklärt Dr. Elena Stiehr, promovierte Kunsthistorikerin und Mitbegründerin der atambo Kunstreisen. „Unsere Idee knüpft an große Künstlerpersönlichkeiten an, die auf Reisen neue Inspiration gefunden haben. Henri Matisse beispielsweise reiste vor fast hundert Jahren nach Französisch-Polynesien, wo ihn die Farben und Formen der Unterwasserwelt nachhaltig prägten und später in seine berühmten Scherenschnitte einflossen. Genau solche intensiven Begegnungen möchten wir unseren Gästen ermöglichen.“

Der a(r)tambo Kunstpreis ist aus den gleichnamigen Kunstreisen entstanden, die Reisende auf die Spuren bedeutender Künstler, Architekten und Schriftsteller führen. Ob Henri Matisse und Paul Gauguin in Französisch-Polynesien, Nico Pirosmani in Georgien oder Gabriel García Márquez und Fernando Botero in Kolumbien – die Reisen verbinden kulturelle Tiefe, authentische Begegnungen und besonderen Komfort zu individuellen Reiseerlebnissen.

Ein besonderer Höhepunkt der Vernissage wird die Premiere eines rund zwanzigminütigen Films über die Residency in Los Cabos sein. „Die Besucher können auf diese Weise selbst einen Eindruck von der besonderen Atmosphäre, dem magischen Licht und den fast surreal wirkenden Wüstenlandschaften von Los Cabos gewinnen“, so Elena Stiehr. „Noch intensiver erlebt man diese Faszination natürlich bei einer eigenen Reise – etwa im Rahmen unserer Kunstreise ‘Kreatives Los Cabos - Pinselstriche am Pazifik‘.

Zum Auftakt der Ausstellung erwartet die Besucher außerdem eine besondere Überraschung: Unter allen Gästen der Vernissage verlost atambo ein Abendessen in einem mexikanischen Restaurant in Frankfurt.

Ausstellung

a(r)tambo art award: The Los Cabos Residency – Künstlerische Perspektiven aus Mexiko
13. August bis 23. August 2026
Galerie Greulich, Fahrgasse 22
60311 Frankfurt am Main

Vernissage: 13. August 2026, 17.30 – 20.00 Uhr

atambo tours (atambo GmbH)

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